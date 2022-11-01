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Капуста с морковью по-корейски: очень простой и дешевый рецепт вкуснятины

Коллаж РБК-Украина: Как приготовить капусту с морковью по-корейски
Автор: Светлана Мащенко

Приготовить острый пряный салат из капусты и моркови очень просто и недорого. Немного украинских овощей и не совсем украинских приправ и миска хрустящей вкусности вам гарантирована!

Рецептом остренького поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Составляющие:

  • Капуста – 1 шт. (1 кг)
  • Морковь – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 ст.л
  • Кориандр – 1 час.
  • Перец красный чили – 1 щепотка
  • Соль – 2 щепотки
  • Сахар – 2 ч. л
  • Куркума – 1/2 ч. л
  • Яблочный уксус – 2 ст. л
  • Вода – 100 мл

Пошаговое приготовление

Нарежьте капусту крупными кубиками. Морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови. Или просто нарежьте соломкой.

Налейте масло на разогретую сковороду, высыпьте кориандр, перец чили, соль, сахар, куркуму. Подержите все на сковороде.

Налейте маринад в капусту, смешанную с морковью. Добавьте уксус и воду.

Перемешайте, накройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Наша самая вкусная капуста с морковью по-корейски готова.

Раньше мы писали, как приготовить морковь по-корейски, такую вкусную, как на рынке.

Также читайте, как долго хранить капусту, чтобы она не портилась.

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