Капуста с морковью по-корейски: очень простой и дешевый рецепт вкуснятины

Приготовить острый пряный салат из капусты и моркови очень просто и недорого. Немного украинских овощей и не совсем украинских приправ и миска хрустящей вкусности вам гарантирована!
Рецептом остренького поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Нарежьте капусту крупными кубиками. Морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови. Или просто нарежьте соломкой.
Налейте масло на разогретую сковороду, высыпьте кориандр, перец чили, соль, сахар, куркуму. Подержите все на сковороде.
Налейте маринад в капусту, смешанную с морковью. Добавьте уксус и воду.
Перемешайте, накройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Наша самая вкусная капуста с морковью по-корейски готова.
Раньше мы писали, как приготовить морковь по-корейски, такую вкусную, как на рынке.
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