Як зберігати капусту взимку, щоб вона лежала довго і була як свіжа

Капуста - овоч тендітний і зберігати довго без заквашування чи маринування її важко. Але деякі способи і хитрощі дозволять вам смакувати свіжими салатами якомога довше.

Як це правильно зробити, розповіли на каналі Дача. Сад і город.

Поради щодо зберігання

Краще зберігаються пізні сорти, і з збиранням капусти краще почекати на початок холодів.

Перед закладкою в сховище зрізані качани на день або два залишають на повітрі або в приміщенні.

Верхнє листя рекомендується залишати, як і "ніжки" у кочанів.

Різні сорти бажано зберігати окремо.

Способи зберігання кочанів:

розкладеними на віддаленні один від одного (щоб уникнути гнили) на стелажах;

загорнутими в крафтовий папір насипом або в ящику;

підвішеними за кочериги;

у ящиках з піском, куди встромляють кочериги (для цього способу кочериги залишають довшими);

на заскленому балконі (у коробах із шаром утеплювача);

обмазаними глиною без просвітів (бовтанка готується з глини та води 2:1).

За будь-якого способу поліпшити лежкість можна за допомогою подрібненої крейди, якою покривають качани.

І звичайно ж, зберігати можна лише міцні, без слідів гнилі овочі.