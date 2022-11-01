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Як зберігати капусту взимку, щоб вона лежала довго і була як свіжа

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Вівторок 01 листопада 2022 06:31
Як зберігати капусту взимку, щоб вона лежала довго і була як свіжа Фото: Як зберігати капусту взимку (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Капуста - овоч тендітний і зберігати довго без заквашування чи маринування її важко. Але деякі способи і хитрощі дозволять вам смакувати свіжими салатами якомога довше.

Як це правильно зробити, розповіли на каналі Дача. Сад і город.

Поради щодо зберігання

Краще зберігаються пізні сорти, і з збиранням капусти краще почекати на початок холодів.

Перед закладкою в сховище зрізані качани на день або два залишають на повітрі або в приміщенні.

Верхнє листя рекомендується залишати, як і "ніжки" у кочанів.

Різні сорти бажано зберігати окремо.

Способи зберігання кочанів:

  • розкладеними на віддаленні один від одного (щоб уникнути гнили) на стелажах;
  • загорнутими в крафтовий папір насипом або в ящику;
  • підвішеними за кочериги;
  • у ящиках з піском, куди встромляють кочериги (для цього способу кочериги залишають довшими);
  • на заскленому балконі (у коробах із шаром утеплювача);
  • обмазаними глиною без просвітів (бовтанка готується з глини та води 2:1).

За будь-якого способу поліпшити лежкість можна за допомогою подрібненої крейди, якою покривають качани.

І звичайно ж, зберігати можна лише міцні, без слідів гнилі овочі.

Раніше ми писали, як підготувати кімнатні рослини до зими.

Також читайте, як зберігати капусту взимку.

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