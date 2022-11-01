Як зберігати капусту взимку, щоб вона лежала довго і була як свіжа
Капуста - овоч тендітний і зберігати довго без заквашування чи маринування її важко. Але деякі способи і хитрощі дозволять вам смакувати свіжими салатами якомога довше.
Як це правильно зробити, розповіли на каналі Дача. Сад і город.
Поради щодо зберігання
Краще зберігаються пізні сорти, і з збиранням капусти краще почекати на початок холодів.
Перед закладкою в сховище зрізані качани на день або два залишають на повітрі або в приміщенні.
Верхнє листя рекомендується залишати, як і "ніжки" у кочанів.
Різні сорти бажано зберігати окремо.
Способи зберігання кочанів:
- розкладеними на віддаленні один від одного (щоб уникнути гнили) на стелажах;
- загорнутими в крафтовий папір насипом або в ящику;
- підвішеними за кочериги;
- у ящиках з піском, куди встромляють кочериги (для цього способу кочериги залишають довшими);
- на заскленому балконі (у коробах із шаром утеплювача);
- обмазаними глиною без просвітів (бовтанка готується з глини та води 2:1).
За будь-якого способу поліпшити лежкість можна за допомогою подрібненої крейди, якою покривають качани.
І звичайно ж, зберігати можна лише міцні, без слідів гнилі овочі.
Раніше ми писали, як підготувати кімнатні рослини до зими.
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