Капуста з морквою по-корейськи: дуже простий і дешевий рецепт смакоти
Приготувати гострий пряний салат з капусти і моркви дуже просто й недорого. Трохи українських овочів і не зовсім українських приправ і миска хрумкої смакоти вам гарантована!
Рецептом гостренького поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Складники:
- Капуста - 1 шт. (1 кг)
- Морква - 1 шт.
- Рослинна олія - 3 ст.л
- Коріандр - 1 год.
- Перець червоний чилі - 1 щіпка
- Сіль - 2 щіпки
- Цукор - 2 ч. л
- Куркума - 1/2 ч. л
- Яблучний оцет - 2 ст. л
- Вода - 100 мл
Покрокове приготування
Наріжте капусту крупними кубиками. Моркву очистіть і натріть на тертку для корейської моркви. Або просто наріжте соломкою.
Налийте олію на розігріту сковороду, висипте коріандр, перець чилі, сіль, цукор, куркуму. Потримайте все на сковороді.
Налийте маринад в капусту, змішану з морквою. Додайте оцет і воду.
Перемішайте, накрийте плівкою і поставте в холодильник на ніч. Наша найсмачніша капуста з морквою по-корейськи готова.
Раніше ми писали, як приготувати моркву по-корейськи, таку смачну, як на ринку.
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