Капуста з морквою по-корейськи: дуже простий і дешевий рецепт смакоти

Колаж РБК-Україна: Як приготувати капусту з морквою по-корейськи

Приготувати гострий пряний салат з капусти і моркви дуже просто й недорого. Трохи українських овочів і не зовсім українських приправ і миска хрумкої смакоти вам гарантована!

Рецептом гостренького поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Складники: Капуста - 1 шт. (1 кг)

Морква - 1 шт.

Рослинна олія - 3 ст.л

Коріандр - 1 год.

Перець червоний чилі - 1 щіпка

Сіль - 2 щіпки

Цукор - 2 ч. л

Куркума - 1/2 ч. л

Яблучний оцет - 2 ст. л

Вода - 100 мл Покрокове приготування Наріжте капусту крупними кубиками. Моркву очистіть і натріть на тертку для корейської моркви. Або просто наріжте соломкою. Налийте олію на розігріту сковороду, висипте коріандр, перець чилі, сіль, цукор, куркуму. Потримайте все на сковороді. Налийте маринад в капусту, змішану з морквою. Додайте оцет і воду. Перемішайте, накрийте плівкою і поставте в холодильник на ніч. Наша найсмачніша капуста з морквою по-корейськи готова. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергей Поканевич (@sergeypokanevich)