Капуста с морковью по-корейски: очень простой и дешевый рецепт вкуснятины

Коллаж РБК-Украина: Как приготовить капусту с морковью по-корейски

Приготовить острый пряный салат из капусты и моркови очень просто и недорого. Немного украинских овощей и не совсем украинских приправ и миска хрустящей вкусности вам гарантирована!

Рецептом остренького поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Составляющие: Капуста – 1 шт. (1 кг)

Морковь – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст.л

Кориандр – 1 час.

Перец красный чили – 1 щепотка

Соль – 2 щепотки

Сахар – 2 ч. л

Куркума – 1/2 ч. л

Яблочный уксус – 2 ст. л

Вода – 100 мл Пошаговое приготовление Нарежьте капусту крупными кубиками. Морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови. Или просто нарежьте соломкой. Налейте масло на разогретую сковороду, высыпьте кориандр, перец чили, соль, сахар, куркуму. Подержите все на сковороде. Налейте маринад в капусту, смешанную с морковью. Добавьте уксус и воду. Перемешайте, накройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Наша самая вкусная капуста с морковью по-корейски готова. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергей Поканевич (@sergeypokanevich)