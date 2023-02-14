Не используйте "сложные капли": педиатр рассказал, что категорически нельзя делать при насморке
При насморке у ребенка очень часто врачи прописывают совершенно ненужные препараты. Среди таких случаев - назначение детям протаргола (мощного гормона). Этого категорически нельзя делать.
О том, почему не нужно капать детям в нос "сложные капли" рассказал педиатр из Одессы Игорь Романовский в Facebook.
Почему антибиотик в нос нельзя детям?
"На этом фото антибиотик цефтриаксон, достаточно мощный гормон Солу-Медрол, который всасывается из слизистой, сульфацил натрия (альбуцид)- и диоксидин. Два последних оказывают антибактериальное действие. То есть еще раз: три антибактериальных препарата и мощный гормон", - сообщил доктор.
Врач назначил ребенку гормон и антибактериальные средства (фото: Игорь Романовский/Facebook)
Врач рассказал, что некий педиатр назначил ребенку 2,5 года "сложные капли" или протаргол. Состав "сложных капель" не был прописан педиатром. Мать все купила в аптеке, а потом начала интересоваться составом препаратов.
"Ну я немного был в шоке…. И едва сдерживал плохие слова. Прошу не капайте в нос "сложные капли" и протаргол тоже. Это такая древняя и опасная терапия", - написал Романенко.
Чем опасен протаргол (препарат серебра)?
- Коллоидное серебро может вызвать серьезные побочные эффекты. Наиболее распространенной является аргирия, синюшно-серое изменение цвета кожи, которое обычно является постоянным.
- Коллоидное серебро также может вызвать плохое всасывание некоторых лекарств, таких как некоторые антибиотики и тироксин (используемый для лечения дефицита щитовидной железы).
- FDA также предупредило в 1999 году, что коллоидное серебро небезопасно и неэффективно для лечения любого заболевания или состояния.
- FDA и Федеральная торговая комиссия приняли меры против ряда компаний за вводящие в заблуждение заявления о продуктах из коллоидного серебра.
Напомним, что педиатр объяснила, когда все же нужна проба Манту.
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