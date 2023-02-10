"Усім не рекомендується": педіатр пояснила, коли все ж таки потрібна проба Манту

Проведення проби Манту не рекомендується всім, адже подібна діагностика дітей, які не належать до груп ризику, недоцільна як з медичної, так і з економічної точки зору.

Про це розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко, посилаючись на офіційне роз'яснення від МОЗ.

Що потрібно знати про пробу Манту

Пробу Манту проводять перед щепленням БЦЖ дітям старше двох місяців.

Щеплення робиться, якщо результат проби Манту був негативним.

Малюкам після народження та до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту.

Ситуація із захворюваністю на туберкульоз в Україні дуже напружена, багато людей інфіковані мікобактеріями, тому значно ефективніше у подоланні цієї хвороби.

охоплення вакцинацією БЦЖ новонароджених;

профілактика туберкульозу серед груп ризику через діагностику латентної туберкульозної інфекції (ЛТБІ);

призначення профілактичного лікування туберкульозу, раннє виявлення хворих на туберкульоз та своєчасне призначення їм ефективного лікування.

Відповідно до сучасних рекомендацій, пробу Манту слід обов'язково проводити для дорослих та дітей, які мають такі фактори ризику розвитку туберкульозу, як:

контакт з особою, хворою на туберкульоз з бактеріовиділенням;

ВІЛ-інфекція;

потреба у трансплантації органів або кісткового мозку;

силікоз (захворювання людини, що виникає при тривалому вдиханні шахтного пилу, що містить вільний діоксид силіцію).

Позитивна проба Манту який завжди є доказом інфікування туберкульозом.

З отриманими результатами слід звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, чи терапевта. Вас проконсультують і за необхідності направлять до фтизіатра.

Педіатр зазначила, що якщо вас змушують робити пробу Манту - покажіть наказ від МОЗ.