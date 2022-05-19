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В Каннах раздали "Оскар для блогеров": победителями стали Клопотенко, Джамала и кот Степан

Кот Степан и Клопотенко получили престижную премию (Коллаж РБК-Украина, Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Каннах прошла церемония награждения World Influencers and Bloggers Awards, которую называют "Оскаром для блогеров". Награду вручают самым цитируемым, узнаваемым лидерам мнения.

В этом году свои награды получили украинская певица Джамала, кулинар Евгений Клопотенко и знаменитый кот Степан из Харькова. Что это за награда - читайте ниже.

Награждение World Influencers and Bloggers Awards 2022 (WIBA) прошло в Каннах 18 мая. Самыми влиятельными и выдающимися инфлюенсерами названы Хаби Ламе, Никки Туториалс, Магдалина Генеа.

Получили титулы WIBA и представители Украины - самый известный кулинар Евгений Клопотенко, певица Джамала и кот Степан из Харькова, которого теперь знают во всем мире.

Церемония WIBA прошла уже в четвертый раз. Этой наградой отмечают самые выдающиеся таланты в разных сферах, которые освещают самые важные социальные аспекты и усиливают глобальные диалоги во всем мире.

Это самая престижная мировая награда для лучших лидеров мнений. В медиа ее называют "Оскар для блогеров".

Фото: Getty Images

В этом году WIBA привлекла внимание мира к важнейшим вопросам настоящего – ценности человеческой жизни и мира. В свете шокирующей войны России против Украины, начатой с вопиющим нарушением мирового порядка, ежегодный формат WIBA был изменен на акцию по сбору средств для украинских благотворительных организаций, оказывающих гуманитарную, образовательную и психологическую помощь детям.

Фото: Getty Images

"Сегодня, как никогда раньше, инфлюенсеры должны понимать свою ответственность за контент. В ситуации, происходящей в Украине и мире, многие инфлюенсеры осознали, что они больше не принадлежат себе и что они стали общественно важными. Эпоха осознания наступила, и она должна изменить мир к лучшему. Наша ассоциация и я твердо верим в это", - сказала основательница WIBA Мария Гражина Чаплин.

Напомним, ранее мы писали о том, что кот Степан из Харькова стал мировой звездой.

А также рассказывали о том, что в Украине появился пес, которого теперь знают абсолютно все.

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ОскарнаградаДжамалаЕвгений Клопотенко