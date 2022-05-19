В Каннах раздали "Оскар для блогеров": победителями стали Клопотенко, Джамала и кот Степан

Награждение World Influencers and Bloggers Awards 2022 (WIBA) прошло в Каннах 18 мая. Самыми влиятельными и выдающимися инфлюенсерами названы Хаби Ламе, Никки Туториалс, Магдалина Генеа.

Получили титулы WIBA и представители Украины - самый известный кулинар Евгений Клопотенко, певица Джамала и кот Степан из Харькова, которого теперь знают во всем мире.

Церемония WIBA прошла уже в четвертый раз. Этой наградой отмечают самые выдающиеся таланты в разных сферах, которые освещают самые важные социальные аспекты и усиливают глобальные диалоги во всем мире.

Это самая престижная мировая награда для лучших лидеров мнений. В медиа ее называют "Оскар для блогеров".

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В этом году WIBA привлекла внимание мира к важнейшим вопросам настоящего – ценности человеческой жизни и мира. В свете шокирующей войны России против Украины, начатой с вопиющим нарушением мирового порядка, ежегодный формат WIBA был изменен на акцию по сбору средств для украинских благотворительных организаций, оказывающих гуманитарную, образовательную и психологическую помощь детям.

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"Сегодня, как никогда раньше, инфлюенсеры должны понимать свою ответственность за контент. В ситуации, происходящей в Украине и мире, многие инфлюенсеры осознали, что они больше не принадлежат себе и что они стали общественно важными. Эпоха осознания наступила, и она должна изменить мир к лучшему. Наша ассоциация и я твердо верим в это", - сказала основательница WIBA Мария Гражина Чаплин.