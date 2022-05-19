У Каннах роздали "Оскар для блогерів": переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт Степан

Нагородження World Influencers and Bloggers Awards 2022 (WIBA) пройшло в Каннах 18 травня. Найвпливовішими та видатними інфлюенсерами названі Хабі Ламі, Ніккі Туторіалс, Магдалина Генеа.

Отримали титули WIBA і представники України - найвідоміший кулінар Євген Клопотенко, співачка Джамала і кіт Степан з Харкова, якого тепер знають у всьому світі.

Церемонія WIBA пройшла вже вчетверте. Цією нагородою відзначають найвидатніші таланти в різних сферах, які висвітлюють найважливіші соціальні аспекти та підсилюють глобальні діалоги в усьому світі.

Це найпрестижніша світова нагорода для кращих лідерів думок. У медіа її називають "Оскар для блогерів".

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Цього року WIBA привернула увагу світу до найважливіших питань сьогодення – цінності людського життя і світу. У світлі шокуючої війни Росії проти України, розпочатої з кричущим порушенням світового порядку, щорічний формат WIBA був змінений на акцію зі збору коштів для українських благодійних організацій, що надають гуманітарну, освітню та психологічну допомогу дітям.

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"Сьогодні, як ніколи раніше, інфлюенсери повинні розуміти свою відповідальність за контент. У ситуації, що відбувається в Україні та світі, багато інфлюенсерів усвідомили, що вони більше не належать собі та що вони стали суспільно важливими. Епоха усвідомлення настала, і вона повинна змінити світ на краще. Наша асоціація і я твердо віримо в це", - сказала засновниця WIBA Марія Гражина Чаплін.