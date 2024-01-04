Канікули без телевізора. 11 кращих додатків на Android для дітей

PlayKids+

Цей додаток пропонує дітям до 12 років понад 5000 мультфільмів, книг, розвиваючих ігор та інтерактивних занять. Доступний у 180 країнах 7 мовами.

Додаток PlayKids+ (скріншот: play.google.com)

"Вивчаю - не чекаю"

Цей застосунок пропонує розвиваючі ігри та відеоуроки для "прокачки" знань початкової школи. Тут зібрані задачі з математики, таблиця множення, абетка та цікаві вправи для читання українською мовою в інтерактивному форматі.

Додаток "Вивчаю - не чекаю" (скріншот: play.google.com)

Kids Doodle

Цей застосунок розроблено спеціально для дітей. Він є надзвичайно простим у використанні й захоплює можливістю малювати навіть на фото чи полотнах. При цьому можна використовувати яскраві кольори та унікальні пензлі, що малюють не тільки фарбами, але й неоновими "променями", веселкою тощо.

Додаток Kids Doodle (скріншот: play.google.com)

"Догляд за дитиною"

Додаток для дітей від 3 років дозволяє поглянути на себе збоку. Він вчить гратися, розважатися, складати пазли, розв'язувати головоломки та навіть грати на різних музичних інструментах.

Додаток "Догляд за дитиною" (скріншот: play.google.com)

Disney +

Велика кількість мультиків і фільмів від Disney стали легендарними. Цей додаток пропонує підліткам передивлятись улюблені фільми, серіали та мультфільми від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic. Крім того, він стане чудовим інструментом для "прокачки" англійської мови.

Додаток Disney + (скріншот: play.google.com)

Piano +

Це - зручний додаток для дітей, які займаються музикою, або ж мріють про це. Він імітує гру на справжньому піаніно з реалістичними звуками. В його базі - понад 50 тисяч різних композицій.

Додаток Piano + (скріншот: play.google.com)

Discovery Kids

Застосунок від популярного телеканала Discovery Kids об'єднує в собі ігри, програми, лекції та навіть цифрові книги. Все це допоможе дітям розвинути допитливість, креативність та уяву.

Додаток Discovery Kids (скріншот: play.google.com)

Toca Kitchen

Цей додаток у легкій формі надихає дітей вчитися готувати різні страви, аби годувати улюблених персонажів. Можна навіть вигадувати власні рецепти, використовуючи різні інструменти та інгредієнти.

Додаток Toca Kitchen (скріншот: play.google.com)

YouTube Kids

Цей застосунок для всіх вікових груп дозволяє шукати й переглядати різноманітний контент - від мультиків і серіалів, до вивчення іноземних мов чи занять спортом. При цьому батьки можуть з легкістю контролювати процес і стежити за дозвіллями дітей.

Додаток YouTube Kids (скріншот: play.google.com)

Duolingo

Зручний додаток для вивчення понад 40 іноземних мов. Він дозволяє практикувати мовлення, читання, сприйняття мови на слух і правопис. Короткі уроки не дають нудьгувати, натомість пропонують цікаві завдання та підготовку до "живого" спілкування.

Додаток Duolingo (скріншот: play.google.com)

Best Fiends

Цей застосунок - гра для дітей від 3 років. Вона розвиває логіку, вчить ухвалювати швидкі рішення та дозволяє рятувати своїх фантастичних героїв від підступних слимаків.

Додаток Best Fiends (скріншот: play.google.com)