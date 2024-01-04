Каникулы без телевизора. 11 лучших приложений на Android для детей

PlayKids+

Это приложение предлагает детям до 12 лет более 5000 мультфильмов, книг, развивающих игр и интерактивных занятий. Доступен в 180 странах на 7 языках.

Приложение PlayKids+ (скриншот: play.google.com)

"Вивчаю - не чекаю"

Это приложение предлагает развивающие игры и видеоуроки для "прокачки" знаний начальной школы. Здесь собраны задачи по математике, таблица умножения, алфавит и интересные упражнения для чтения на украинском языке в интерактивном формате.

Приложение "Вивчаю - не чекаю" (скриншот: play.google.com)

Kids Doodle

Это приложение разработано специально для детей. Программа чрезвычайно проста в использовании и увлекает возможностью рисовать даже на фото или холстах. При этом можно использовать яркие цвета и уникальные кисти, рисующие не только красками, но и неоновыми лучами, радугой и т.д.

Приложение Kids Doodle (скриншот: play.google.com)

"Догляд за дитиною"

Приложение для детей от 3 лет позволяет взглянуть на себя со стороны. Оно учит играть, развлекаться, складывать пазлы, развязывать головоломки и даже играть на разных музыкальных инструментах.

Приложение "Догляд за дитиною" (скриншот: play.google.com)

Disney +

Множество мультиков и фильмов от Disney стали легендарными. Это приложение предлагает подросткам просматривать любимые фильмы, сериалы и мультфильмы от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. Кроме того, оно станет отличным инструментом для "прокачки" английского языка.

Приложение Disney+ (скриншот: play.google.com)

Piano +

Это - удобное приложение для детей, которые занимаются музыкой, или мечтают об этом. Оно имитирует игру на настоящем пианино с реалистичными звуками. В его базе - более 50 тысяч разных композиций.

Приложение Piano+ (скриншот: play.google.com)

Discovery Kids

Приложение от популярного телеканала Discovery Kids объединяет игры, программы, лекции и даже цифровые книги. Все это поможет детям развить любознательность, креативность и воображение.

Приложение Discovery Kids (скриншот: play.google.com)

Toca Kitchen

Это приложение в легкой форме вдохновляет детей учиться готовить разные блюда, чтобы кормить любимых персонажей. Можно даже придумывать собственные рецепты, используя разные инструменты и ингредиенты.

Приложение Toca Kitchen (скриншот: play.google.com)

YouTube Kids

Это приложение для всех возрастов позволяет искать и просматривать разнообразный контент - от мультиков и сериалов, до изучения иностранных языков или занятий спортом. При этом родители могут с легкостью контролировать процесс и следить за досугами детей.

Приложение YouTube Kids (скриншот: play.google.com)

Duolingo

Удобное приложение для изучения более 40 иностранных языков. Оно позволяет практиковать речь, чтение, восприятие речи на слух и правописание. Короткие уроки не дают скучать, предлагая интересные задачи и подготовку к "живому" общению.

Приложение Duolingo (скриншот: play.google.com)

Best Fiends

Это приложение - игра для детей от 3 лет. Она развивает логику, учит принимать быстрые решения и позволяет спасать своих фантастических героев от коварных улиток.

Приложение Best Fiends (скриншот: play.google.com)