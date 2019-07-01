Кандидатів у нардепи обсипали борошном в Краматорську: всі деталі і фото

Кандидатів у депутати від Оппоблока обсипали борошном у Краматорську (колаж: РБК-Україна)

Найбільше "від борошна" постраждала кандидат в народні депутати Анастасія Петренко

Напередодні позачергових парламентських виборів 2019 загострюються протистояння між претендентами на крісла депутатів у Верховній Раді. Так, нещодавно представників "Оппоблока" обсипали борошном біля будівлі суду. Про це повідомила скандальна нардеп Наталія Королевська на своїй Facebbok-сторінці.

Це сталося в Краматорську біля будівлі окружного адмінсуду, де слухається справа про нашумілі білборди кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Солода, в яких він закликав "відновити відносини з Росією".

Кандидатів в депутати від Оппоблока обсипали борошном у Краматорську (фото: facebook.com)

Найбільше дісталося кандидату в нардепи Анастасії Петренко, яка балотується по округу в Авдіївці.

Кандидатів в депутати від Оппоблока обсипали борошном у Краматорську (фото: facebook.com)

Нагадаємо, вчора в Краматорську розглядалася справа про білборди Солода, зі слоганом "Відновимо відносини з Росією - повернемо мир на Донбас".

Кандидатів в депутати від Оппоблока обсипали борошном у Краматорську (фото: facebook.com)

Раніше Донецький окружний адміністративний суд вже визнав таку агітацію законною. Після чого була подана апеляція, розглянута в Краматорську. Суд вдруге визнав правомірність передвиборного слогану Солода.

Кандидатів в депутати від Оппоблока обсипали борошном у Краматорську (фото: facebook.com)

До речі, нещодавно стало відомо, що на вибори до Верховної Ради зібрався ще один представник шоу-бізнесу - Іво Бобул. Політичні амбіції 66-річного співака тут же підірвали мережу жартами і фотожабами.

До речі, нещодавно депутат Київської міської ради Людмила Костенко, яка збирається балотуватися на позачергових парламентських виборах в Україні, організувала для жителів Оболоні свято, на якому з'явилася в дорогий футболці від Louis Vuitton.

Також повідомлялося, що відомий ведучий і пародист Олександр Скічко заявив про свої політичні амбіції. Він приєднався до команди президента Зеленського "Слуга народу".