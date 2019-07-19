Кандидат от "Слуги народа" усомнилась в присутствии "сепаров" на Донбассе (видео)

Журналисты пообщались с кандидатом в депутаты Верховной Рады, которая баллотируется на внеочередных парламентских выборах от партии "Слуга народа" в 66 округе в Житомирской области Татьяной Грищенко. Видео беседы опубликовали на странице "Житомирщина – наш край" в социальной сети Facebook.

В беседе с журналистами Татьяна Грищенко усомнилась в том, что на территории оккупированного Донбасса есть сепаратисты.

Кандидат в депутаты Татьяна Грищенко (antikor.com.ua)

Ее спросили о том, если возвращать потерянную территорию, то на ней останутся люди и что с ними делать дальше? Как дальше быть с сепаратистами, которые воевали против украинцев?

На что кандидат в нардепы ответила: "С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?"

Кроме того, выяснилось, что Грищенко указала, что она безработная. На самом деле, в последние три года она работала няней у богатых людей, но при этом не платила налоги, так как работала неофициально.

Как сообщает издание "Антикор", Грищенко много лет сотрудничала с Партией регионов, а потом – "Оппозиционным блоком".

Во время президентских выборов она поддерживала партию "Оппозиционная платформа –за жизнь" Виктора Медведчука, но во втором туре внезапно изменила свои политические взгляды и поддержала Владимира Зеленского и "Слугу народа".

Пользователи в комментариях возмущены высказываниями девушки и ее враньем. Кроме того, нашлись и те, которые обвинили журналистов в том, что они вырвали фразы из контекста.

Скриншоты комментариев (facebook.com/Zhitomirshina)

Напомним, ранее мы писали о том, что Притула устроил жесткую перепалку с Мураевым в прямом эфире.

А также рассказывали о том, что кандидат в нардепы пришла на эфир с кувалдой.