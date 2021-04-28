Кандидат наук Кива обматерил нардепов в прямом эфире: "сегодня - жизнь такая"

Одиозный нардеп Илья Кива прокомментировал защиту своей диссертации журналистам. Он сообщил, что писал ее шесть лет.

"Я писал ее шесть лет", - сказал он.

Также он сообщил, что вопрос надбавки за ученую степень его абсолютно не интересует.

Кива заявил, что защитил диссертацию в первую очередь для своего сына, чтоб ему было, кем гордиться и на кого равняться. Также он обозвал депутатов в Верховной Раде матерным словом.

"Я говорил, что выйду на улицу и там, как обычно, "обуемся" в ваши одежды, превратимся в идиотов и дальше будем отбивать чечетку и веселить народ. Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Могу сказать, кто с чьего кармана ест. И конечно же наука продажная. И конечно же в ВР пида*асов больше, чем это нужно даже в самом грязном месте. Но сегодня жизнь такая", - заявил Кива.

Также нардеп сказал, что несмотря на продажность многих, он хочет совершенствоваться и учиться.

Илья Кива прокомментировал диссертацию и обозвал нардепов