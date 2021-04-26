Понял вопрос: видео защиты Кивой диссертации "порвало" сеть
Фото: Илья Кива снова опозорился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Одиозный и скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива снова повеселил украинцев. На этот раз людей рассмешила защита диссертации нардепом, видео которой попало в сеть.
Ролик опубликовала в Facebook Марианна Пьецух.
На видео профессор просит Илью Киву объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".
На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
Илья Кива рассмешил ответом на вопрос
В комментариях к видео украинцы подняли на смех ответ нардепа и написали, что это эпично.
- Ждем докторскую!
- Ідеальна відповідь.
- Він часом не Дитина Чорнобиля?
- Як символічно що цей "пацієнт" захищає кандидатську роботу в день Чорнобильської трагедії.
- Царство небесне українській науці з такими "кандидатами". Пом'янемо. Але якщо серйозно, то це відверте знущання над науковим ступенем, а точніше, над людьми які його отримують і повне знецінення.
- Буде написана ше одна наукова робота получаєцця.
- Треба було продавати права на трансляцію цього шоу. Рейтинги побили б усе, що буває в українському телепросторі!
- Який жах! Але слава богу не відстрілюється і зброєю не погрожує, бо міг би, це все ж таки захист.
Как мы писали ранее, Илья Кива влип в новый скандал из-за грубого общения с журналистом и потока нецензурных слов в кулуарах Верховной Рады.