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Понял вопрос: видео защиты Кивой диссертации "порвало" сеть

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 13:49
Понял вопрос: видео защиты Кивой диссертации "порвало" сеть Фото: Илья Кива снова опозорился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Одиозный и скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива снова повеселил украинцев. На этот раз людей рассмешила защита диссертации нардепом, видео которой попало в сеть.

Ролик опубликовала в Facebook Марианна Пьецух.

На видео профессор просит Илью Киву объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".

На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

Илья Кива рассмешил ответом на вопрос

В комментариях к видео украинцы подняли на смех ответ нардепа и написали, что это эпично.

  • Ждем докторскую!
  • Ідеальна відповідь.
  • Він часом не Дитина Чорнобиля?
  • Як символічно що цей "пацієнт" захищає кандидатську роботу в день Чорнобильської трагедії.
  • Царство небесне українській науці з такими "кандидатами". Пом'янемо. Але якщо серйозно, то це відверте знущання над науковим ступенем, а точніше, над людьми які його отримують і повне знецінення.
  • Буде написана ше одна наукова робота получаєцця.
  • Треба було продавати права на трансляцію цього шоу. Рейтинги побили б усе, що буває в українському телепросторі!
  • Який жах! Але слава богу не відстрілюється і зброєю не погрожує, бо міг би, це все ж таки захист.

Как мы писали ранее, Илья Кива влип в новый скандал из-за грубого общения с журналистом и потока нецензурных слов в кулуарах Верховной Рады.

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