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Журналисты проанализировали диссертацию Кивы: про некоторые термины даже Google не знает

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 12:34
Журналисты проанализировали диссертацию Кивы: про некоторые термины даже Google не знает Фото: Илья Кива написал диссертацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Одиозный нардеп Илья Кива написал диссертацию и снова заставил людей о себе говорить. В его так называемом творческом труде 245 страниц. Но интересно то, что 13 членов комиссии проголосовали "за" и даже поблагодарили его за него.

Журналисты Bihus.info проанализировали диссертацию Кивы и рассказали о ней на опубликованном видео.

Кива сообщил, что в перечне подтверждений апробации своей научной работы он принимал в двух научно-практических конференциях.

Но дело в том, что в сборниках просто меньше страниц, чем указано. Журналисты связались с координатором конференций, но она сказала, что совсем не помнит участника по имени Илья Кива.

"Я его не помню, честно, я могу вам выслать тезисы", - сказала координатор.

Очень забавно, что в англоязычной статье четко понятно, что она перводилась с помощью автоматического переводчика.

Журналисты отмечают, что в тексте много несуразностей, нелепостей и конкретики ноль. Кроме того, нардеп приложил к диссертации поддельные справки о внедрении его работы.

Также оказалось, что, в отличие от публичных заявлений Кивы, в диссертации он выступает за евроинтеграцию.

Отметим, что предоставление ему ученой степени должен утвердить Министерство образования и науки.

Журналисты показали "бока" Кивиной диссертации

Как мы писали ранее, Кива объяснил, для чего ему ученое звание.

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