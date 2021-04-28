Кандидат наук Кива обматюкав нардепів у прямому ефірі: "сьогодні - життя таке"
Одіозний нардеп Ілля Кива прокоментував захист своєї дисертації журналістам. Він повідомив, що писав її шість років.
Про це він повідомив журналістам під стінами Верховної Ради.
"Я писав її шість років", - сказав він.
Також він повідомив, що питання надбавки за вчений ступінь його абсолютно не цікавить.
Кива заявив, що захистив дисертацію в першу чергу для свого сина, щоб йому було, ким пишатися і на кого рівнятися. Також він обізвав депутатів у Верховній Раді матірним словом.
"Я говорив, що вийду на вулицю і там, як завжди, "взуємося" у ваш одяг, перетворимося на ідіотів і далі будемо відбивати чечітку і веселити народ. Я прекрасно розумію залежність окремих ЗМІ від їх фінансових гаманців. Можу сказати, хто з чиєї кишені їсть. І звичайно ж наука продажна. І звичайно ж у ВР піда*асів більше, ніж це потрібно навіть в найбруднішому місці. Але сьогодні життя таке", - заявив Кива.
Також нардеп сказав, що незважаючи на продажність багатьох, він хоче вдосконалюватися і вчитися.
Ілля Кива прокоментував дисертацію і обізвав нардепів
Як ми раніше писали, журналісти проаналізували дисертацію Ківи і знайшли там купу невідповідностей і ляпів.