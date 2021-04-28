Кандидат наук Кива обматюкав нардепів у прямому ефірі: "сьогодні - життя таке"

Одіозний нардеп Ілля Кива прокоментував захист своєї дисертації журналістам. Він повідомив, що писав її шість років.

"Я писав її шість років", - сказав він.

Також він повідомив, що питання надбавки за вчений ступінь його абсолютно не цікавить.

Кива заявив, що захистив дисертацію в першу чергу для свого сина, щоб йому було, ким пишатися і на кого рівнятися. Також він обізвав депутатів у Верховній Раді матірним словом.

"Я говорив, що вийду на вулицю і там, як завжди, "взуємося" у ваш одяг, перетворимося на ідіотів і далі будемо відбивати чечітку і веселити народ. Я прекрасно розумію залежність окремих ЗМІ від їх фінансових гаманців. Можу сказати, хто з чиєї кишені їсть. І звичайно ж наука продажна. І звичайно ж у ВР піда*асів більше, ніж це потрібно навіть в найбруднішому місці. Але сьогодні життя таке", - заявив Кива.

Також нардеп сказав, що незважаючи на продажність багатьох, він хоче вдосконалюватися і вчитися.

Ілля Кива прокоментував дисертацію і обізвав нардепів