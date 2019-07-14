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Кандидат в депутаты Дарт Вейдер: в сети показали его настоящее лицо (фото)

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 17:48
Кандидат в депутаты Дарт Вейдер: в сети показали его настоящее лицо (фото)
Фото: Дарт Вейдер

Дарт Вейдер - гражданин Украины без судимостей

Центральная избирательная комиссия показала на своем сайте все фотографии депутатов-мажоритарщиков. Интересно, что загадочный кандидат Дарт Вейдер теперь рассекречен, несмотря на то, что всегда являлся на публике в маске и костюме персонажа из "Звездных войн".

Судя по информации на сайте, кандидат под именем Дарт Вейдер баллотируется по одномандатному округу №135 (Одесская область). Ему 32 года.

Он киевлянин, родился 4 октября 1987 года в столице, проживает тут же. Судимостей у него нет. Отмечено, что Вейдер – директор ООО "Темная сторона силы", также он является членом политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Кандидат в депутаты Дарт Вейдер: в сети показали его настоящее лицо (фото)
Скриншот (cvk.gov.ua)

Отметим, что кандидат баллотируется по одномандатному округу №135 в Одесской области.

Кстати, кандидат очень любит персонажа Дарта Вейдера. Так, например, в 2014 году был случай, когда  он решил пойти на президентские выборы. ЦИК Украины отказала ему в регистрации.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) впервые обнародовала фотографии кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

РБК-Украина писало, что место голосования перед внеочередными парламентскими выборами изменили более 200 тысяч украинских граждан. Наибольшее количество лиц, которые изменили место голосования, зафиксировано в Донецкой области и Киеве.

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