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Кандидат у депутати Дарт Вейдер: в мережі показали його справжнє обличчя (фото)

STYLERЖиття    14.07.2019 - 17:48
Кандидат у депутати Дарт Вейдер: в мережі показали його справжнє обличчя (фото)
Фото: Дарт Вейдер

Дарт Вейдер - громадянин України без судимостей

Центральна виборча комісія показала на своєму сайті всі фотографії депутатів-мажоритарників. Цікаво, що загадкового кандидата Дарта Вейдер тепер розсекречено, незважаючи на те, що завжди він з'являвся на публіці в масці і костюмі персонажа з "Зоряних воєн".

Судячи з інформації на сайті, кандидат під ім'ям Дарт Вейдер балотується по одномандатному округу №135 (Одеська область). Йому 32 роки.

Він киянин, народився 4 жовтня 1987 року в столиці, проживає тут же. Судимостей у нього немає. Відзначено, що Вейдер – директор ТОВ "Темна сторона сили", також він є членом політичної партії "Блок Дарта Вейдера".

Кандидат у депутати Дарт Вейдер: в мережі показали його справжнє обличчя (фото)
Скріншот (cvk.gov.ua)

Зазначимо, що кандидат балотується по одномандатному окрузі №135 в Одеській області.

До речі, кандидати дуже люблять персонажа Дарта Вейдера. Так, наприклад, у 2014 році був випадок, коли він вирішив піти на президентські вибори. ЦВК відмовила йому.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше оприлюднила фотографії кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Ради, які балотуються в одномандатних виборчих округах.

РБК-Україна писало, що місце голосування перед позачерговими парламентськими виборами змінили понад 200 тисяч українських громадян. Найбільшу кількість осіб, які змінили місце голосування, зафіксовано в Донецькій області та Києві.

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