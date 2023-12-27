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Канапки зі шпротами можна приготувати по-новому: рецепт новорічної закуски

Як приготувати канапки з ікрою по-новому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На новорічний стіл усі готують улюблені страви. Зокрема, часто готують канапки зі шпротами, вершковим маслом і огірком. Однак, таку закуску можна приготувати по-новому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смачна сторінка".

Список інгредієнтів

Такі канапки можна оригінально приготувати. Все ті ж інгредієнти й той самий смак, але в новій подачі.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • хліб тостовий - 4 скибки
  • шпроти - 8 шт.
  • огірок - 1 шт.
  • твердий сир - 80 г
  • майонез 67% - 2 ст.л
  • часник сушений - 0,5 ч.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку скибочки тостового хліба розкачайте качалкою, щоб вони стали м’якими й гнучкими. Потім розріжте їх по діагоналі на два трикутники. Кінці кожного трикутника з’єднайте та зафіксуйте зубочистками.

Заготовки з хліба відправте підсушитися у духовку, розігріту до 180°C, на 8-10 хвилин.

Після цього сир натріть на дрібній терці, додайте часник, майонез і перемішайте. З хліба вийміть зубочистки і чайною ложкою наповніть їх сирною начинкою.

У кожну хлібну заготовку вставте шпрот хвостиком догори. В кінці огірок наріжте тонкими слайсами, скрутіть їх рулетиками та вставте в бутерброди поруч зі шпротами.

Бутерброди зі шпротами (скриншот)

 

Раніше ми повідомляли, як можна приготувати канапки з ікрою по-новому.

Також ми писали, звідки на хлібі з'являються білі плями.

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