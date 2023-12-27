Канапки зі шпротами можна приготувати по-новому: рецепт новорічної закуски

Список інгредієнтів

Такі канапки можна оригінально приготувати. Все ті ж інгредієнти й той самий смак, але в новій подачі.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

хліб тостовий - 4 скибки

шпроти - 8 шт.

огірок - 1 шт.

твердий сир - 80 г

майонез 67% - 2 ст.л

часник сушений - 0,5 ч.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку скибочки тостового хліба розкачайте качалкою, щоб вони стали м’якими й гнучкими. Потім розріжте їх по діагоналі на два трикутники. Кінці кожного трикутника з’єднайте та зафіксуйте зубочистками.

Заготовки з хліба відправте підсушитися у духовку, розігріту до 180°C, на 8-10 хвилин.

Після цього сир натріть на дрібній терці, додайте часник, майонез і перемішайте. З хліба вийміть зубочистки і чайною ложкою наповніть їх сирною начинкою.

У кожну хлібну заготовку вставте шпрот хвостиком догори. В кінці огірок наріжте тонкими слайсами, скрутіть їх рулетиками та вставте в бутерброди поруч зі шпротами.

Бутерброди зі шпротами (скриншот)