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Бутерброды со шпротами можно приготовить по-новому: рецепт новогодней закуски

Как приготовить бутерброды с икрой по-новому (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На новогодний стол все готовят любимые блюда. В частности, часто готовят бутерброды со шпротами, сливочным маслом и огурцом. Однако такую закуску можно приготовить по-новому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смачна сторінка".

Список ингредиентов

Такие бутерброды можно оригинально приготовить. Все те же ингредиенты и тот же вкус, но в новой подаче.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • хлеб тостовый - 4 ломтика
  • шпроты - 8 шт.
  • огурец - 1 шт.
  • твердый сыр - 80 г
  • майонез 67% - 2 ст.л
  • чеснок сушеный - 0,5 ч.л

Легкий способ приготовления

Сначала ломтики тостового хлеба раскатайте скалкой, чтобы они стали мягкими и гибкими. Затем разрежьте их по диагонали на два треугольника. Концы каждого треугольника соедините и зафиксируйте зубочистками.

Заготовки из хлеба отправьте подсушить в духовку, разогретую до 180°C, на 8-10 минут.

После этого творог натрите на мелкой терке, добавьте чеснок, майонез и перемешайте. Из хлеба извлеките зубочистки и чайной ложкой наполните их творожной начинкой.

В каждую хлебную заготовку вставьте шпрот хвостиком вверх. В конце огурец нарежьте тонкими слайсами, сверните их рулетиками и вставьте в бутерброды рядом со шпротами.

Бутерброды со шпротами (скриншот)

 

Ранее мы сообщали, как можно приготовить бутерброды с икрой по-новому.

Также мы писали, откуда на хлебе появляются белые пятна.

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