Бутерброды со шпротами можно приготовить по-новому: рецепт новогодней закуски

Список ингредиентов

Такие бутерброды можно оригинально приготовить. Все те же ингредиенты и тот же вкус, но в новой подаче.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

хлеб тостовый - 4 ломтика

шпроты - 8 шт.

огурец - 1 шт.

твердый сыр - 80 г

майонез 67% - 2 ст.л

чеснок сушеный - 0,5 ч.л

Легкий способ приготовления

Сначала ломтики тостового хлеба раскатайте скалкой, чтобы они стали мягкими и гибкими. Затем разрежьте их по диагонали на два треугольника. Концы каждого треугольника соедините и зафиксируйте зубочистками.

Заготовки из хлеба отправьте подсушить в духовку, разогретую до 180°C, на 8-10 минут.

После этого творог натрите на мелкой терке, добавьте чеснок, майонез и перемешайте. Из хлеба извлеките зубочистки и чайной ложкой наполните их творожной начинкой.

В каждую хлебную заготовку вставьте шпрот хвостиком вверх. В конце огурец нарежьте тонкими слайсами, сверните их рулетиками и вставьте в бутерброды рядом со шпротами.

Бутерброды со шпротами (скриншот)