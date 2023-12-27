Бутерброды со шпротами можно приготовить по-новому: рецепт новогодней закуски

На новогодний стол все готовят любимые блюда. В частности, часто готовят бутерброды со шпротами, сливочным маслом и огурцом. Однако такую закуску можно приготовить по-новому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смачна сторінка".
Такие бутерброды можно оригинально приготовить. Все те же ингредиенты и тот же вкус, но в новой подаче.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала ломтики тостового хлеба раскатайте скалкой, чтобы они стали мягкими и гибкими. Затем разрежьте их по диагонали на два треугольника. Концы каждого треугольника соедините и зафиксируйте зубочистками.
Заготовки из хлеба отправьте подсушить в духовку, разогретую до 180°C, на 8-10 минут.
После этого творог натрите на мелкой терке, добавьте чеснок, майонез и перемешайте. Из хлеба извлеките зубочистки и чайной ложкой наполните их творожной начинкой.
В каждую хлебную заготовку вставьте шпрот хвостиком вверх. В конце огурец нарежьте тонкими слайсами, сверните их рулетиками и вставьте в бутерброды рядом со шпротами.
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