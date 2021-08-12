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В Канаде осквернили памятник Роману Шухевичу: фото вандализма

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Канада, Четверг 12 августа 2021 22:24
В Канаде осквернили памятник Роману Шухевичу: фото вандализма Фото: в Канаде закрасили краской памятник Роману Шухевичу (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Канаде осквернили памятник главному командиру УПА Роману Шухевичу. Вандалы закрасили монумент красной краской. Также были оставлены надписи, которые обвиняют Шухевича в нацизме.

Об этом сообщает Progress Report.

Инцидент произошел в Эдмонтоне, провинция Альберта. Отметим, что подобный случай здесь происходит не впервые. В 2019 году данный памятник также пострадал от рук вандалов.

На памятнике написали "Actual Nazi" ("Настоящий нацист")

В Канаде осквернили памятник Роману Шухевичу: фото вандализма

В Канаде закрасили краской памятник Роману Шухевичу (фото: theprogressreport.ca)

Неизвестные разрисовали не только бюст Романа Шухевича, но и гравировку Борцам за свободу Украины.

Они написали "Nazi Monument 14th Waffen SS" ("Нацистский памятник 14-й дивизии СС"; Добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина", - ред.).

В Канаде осквернили памятник Роману Шухевичу: фото вандализма

В Канаде вандалы осквернили памятник (фото: theprogressreport.ca)

Неизвестно, когда точно это произошло, но фотографии появились 10 августа 2021 года.

В Эдмонтоне проживает большая украинская община, которая составляет 13,9% от всего населения. Город является одним из двух (также Торнонто) крупнейших центров украинской общины в Канаде. В Эдмонтоне также есть Канадский украинский архив и музей.

Памятник Роману Шухевичу установлен на территории комплекса Украинского молодежного единства.

Напомним, в Кривом Роге вандалы повредили памятники чернобыльцам и военным, погибшим под Иловайском.

Ранее в Копенгагене осквернили бюст Тараса Шевченко российским триколором.

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