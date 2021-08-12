В Канаде осквернили памятник Роману Шухевичу: фото вандализма
В Канаде осквернили памятник главному командиру УПА Роману Шухевичу. Вандалы закрасили монумент красной краской. Также были оставлены надписи, которые обвиняют Шухевича в нацизме.
Об этом сообщает Progress Report.
Инцидент произошел в Эдмонтоне, провинция Альберта. Отметим, что подобный случай здесь происходит не впервые. В 2019 году данный памятник также пострадал от рук вандалов.
На памятнике написали "Actual Nazi" ("Настоящий нацист")
В Канаде закрасили краской памятник Роману Шухевичу (фото: theprogressreport.ca)
Неизвестные разрисовали не только бюст Романа Шухевича, но и гравировку Борцам за свободу Украины.
Они написали "Nazi Monument 14th Waffen SS" ("Нацистский памятник 14-й дивизии СС"; Добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина", - ред.).
В Канаде вандалы осквернили памятник (фото: theprogressreport.ca)
Неизвестно, когда точно это произошло, но фотографии появились 10 августа 2021 года.
В Эдмонтоне проживает большая украинская община, которая составляет 13,9% от всего населения. Город является одним из двух (также Торнонто) крупнейших центров украинской общины в Канаде. В Эдмонтоне также есть Канадский украинский архив и музей.
Памятник Роману Шухевичу установлен на территории комплекса Украинского молодежного единства.
Напомним, в Кривом Роге вандалы повредили памятники чернобыльцам и военным, погибшим под Иловайском.
Ранее в Копенгагене осквернили бюст Тараса Шевченко российским триколором.