В Кривом Роге повредили памятники чернобыльцам и военным, погибшим под Иловайском (фото)
В Кривом Роге на аллее Героев зафиксированы случаи вандализма - неизвестные повредили мемориал в честь украинских военных, погибшим под Иловайском на Донбассе, а также памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Об инциденте 3 июля сообщил бывший военный, бизнесмен, экс-депутат местного горсовета Николай Колесник в своем Facebook.
Злоумышленники похитили гильзы с памятника "Иловайский крест", в которые ставили цветы. А на постаменте памятника героям-чернобыльцам отбили несколько плит и растрощили основу.
Кто это сделал - неизвестно, так как в парке около мемориалов не установлены камеры наблюдения. Колесник предположил, что злоумышленники попытаются сдать украденные гильзы в одном из пунктов приема металлолома, и призвал правоохранителей мониторить такие места, чтобы поймать циничных вандалов.
В Кривом Роге вандалы повредили памятники погибшим под Иловайском военным ВСУ и ликвидаторам аварии на ЧАЭС (фото: facebook.com/NikolayKolesnyk)
В пресс-службе криворожского райуправления полиции рассказали, что по факту повреждения двух памятников сегодня в Металлургическом районе ведется расследование.
"В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.
Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает для нарушителей наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
В Кривом Роге повредили памятники в честь украинских бойцов, погибших под Иловайском, и героям-чернобыльцам (фото: 0564.ua)
Напомним, совсем недавно в Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу воинов Второй мировой войны.
Также мы писали о том, что перед этим в Полтаве пьяные вандалы забрали флаг Украины с могилы бойца ВСУ и отнесли его на авторынок.