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У Канаді осквернили пам'ятник Роману Шухевичу: фото вандалізму

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Канада, Четвер 12 серпня 2021 22:24
У Канаді осквернили пам'ятник Роману Шухевичу: фото вандалізму Фото: в Канаді зафарбували фарбою пам'ятник Роману Шухевичу (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Канаді осквернили пам'ятник головному командиру УПА Роману Шухевичу. Вандали зафарбували монумент червоною фарбою. Також були залишені написи, які звинувачують Шухевича в нацизмі.

Про це повідомляє Progress Report.

Інцидент стався в Едмонтоні, провінція Альберта. Зазначимо, що подібний випадок тут відбувається не вперше. У 2019 цей пам'ятник також постраждав від рук вандалів.

На пам'ятнику написали "Actual Nazi" ("Справжній нацист")

У Канаді осквернили пам'ятник Роману Шухевичу: фото вандалізму

У Канаді зафарбували фарбою пам'ятник Роману Шухевичу (фото: theprogressreport.ca)

Невідомі розмалювали не тільки бюст Романа Шухевича, а й гравіювання Борцям за волю України.

Вони написали "Nazi Monument 14th Waffen SS" ( "Нацистський пам'ятник 14-ї дивізії СС"; Добровольча піхотна дивізія СС "Галичина", - ред.).

У Канаді осквернили пам'ятник Роману Шухевичу: фото вандалізму

У Канаді вандали осквернили пам'ятник (фото: theprogressreport.ca)

Невідомо, коли точно це сталося, але фотографії з'явилися 10 серпня 2021 року.

В Едмонтоні проживає велика українська громада, яка становить 13,9% від усього населення. Місто є одним з двох (також Торнонто) найбільших центрів української громади в Канаді. В Едмонтоні також є Канадський український архів і музей.

Пам'ятник Роману Шухевичу встановлений на території комплексу Української молодіжної єдності.

Нагадаємо, в Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятники чорнобильцям і військовим, які загинули під Іловайськ.

Раніше в Копенгагені осквернили бюст Тараса Шевченка російським триколором.

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