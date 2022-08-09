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"Камней не было. Были ракеты": реакция сети на взрывы в Крыму

Что в сети пишут про взрывы в Крыму 9 августа (фото: VK/evpatut)
Автор: Владимир Костырин

В оккупированном Россией украинском Крыму во вторник, 9 августа, прогремели взрывы недалеко от военного аэродрома в селе Новофедоровка. Жители захваченного полуострова в социальных сетях и пабликах сообщают о "бавовне", публикуют кадры со столбом дыма, и активно обсуждают случившееся.

Как реагируют крымчане на происшествие, что пишут о взрывах и фото последствий - в материале Styler ниже.

Новофедоровка в Сакском районе расположена возле побережья, где на пляже находилось немало людей, ставших свидетелями прогремевших взрывов около военного аэродрома.

В интернете быстро стали появляться фото и видео, на которых запечатлен высокий столб дыма, поднимающийся вдали от пляжа.

Жители захваченного РФ Крыма пишут о панике на пляже, и делятся мыслями - что же стало причиной взрывов на аэродроме. Звучат различные версии: о диверсии и аналоге прошлых ЧП в российских Белгородских и Брянских областях - но в этот раз уже на территории украинского АРК, о "камнях с неба" и невидимых "ракетах ВСУ"...

Ниже собраны посты с реакцией и фото взрыва возле Новофедоровки.

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

  • "Пропаганда РФ заявляет, что ВСУ нанесли удары по военному аэродрому в Крыму. Это первая мощная атака на Крым с начала СВО. Скорее всего диверсия. Ни кто не видели ракет, да и такой аэродром имеет статус стратегического объекта, а там даже муха пролететь не сможет не замеченной"
  • "Прям вижу рекламу. "Крым, горящие путевки!"))"
  • "Ну пусть будет так. Будем теперь так называть Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке - заявление Минобороны РФ".

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

  • "Крим. Бавовна. Деокупація"
  • "Жители Крыма сообщают о взрывах возле военного аэродрома в селе Новофедоровка. Снова играли со спичками"

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Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

  • "Временно оккупированный Россией украинский Крым. Авиабаза в поселке Новофедоровка под Саками почувствовала, что такое бавовна. Оттуда взлетают вражеские самолеты и время от времени делают немало бед в Украине. То есть, взлетали. Крымскому мосту приготовиться?"
  • "Камней не было. Были ракеты".

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

В то же время в различных крымских пабликах люди тоже обсуждают взрывы:

  • Дрожат стекла и кровать от взрывов ходуном ходит...
  • Евпаторию качнуло
  • Пошла жара
  • В аквапарке "Банановая республика" все убегают. Сидим в шоке. Бахает и бахает...
  • По радио ничего не говорят
  • Даже воздушную тревогу не включат, чтобы малочисленных в этом году туристов не распугать!

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

Однако, доходит и до откровенного маразма.

  • "Люди, очнитесь! Какие прилеты? От Сак до Украины - как до луны", - написал один "эксперт".

Видео: взрывы в Крыму возле Новофедоровки 9 августа

Фото: скриншот twitter.com

Видео: взрывы в Крыму возле Новофедоровки 9 августа

Ранее сообщалось, что в Сакском районе оккупированного Крыма объявили эвакуацию после взрывов на авиабазе.

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