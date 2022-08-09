"Камней не было. Были ракеты": реакция сети на взрывы в Крыму

В оккупированном Россией украинском Крыму во вторник, 9 августа, прогремели взрывы недалеко от военного аэродрома в селе Новофедоровка. Жители захваченного полуострова в социальных сетях и пабликах сообщают о "бавовне", публикуют кадры со столбом дыма, и активно обсуждают случившееся.
Как реагируют крымчане на происшествие, что пишут о взрывах и фото последствий - в материале Styler ниже.
Новофедоровка в Сакском районе расположена возле побережья, где на пляже находилось немало людей, ставших свидетелями прогремевших взрывов около военного аэродрома.
В интернете быстро стали появляться фото и видео, на которых запечатлен высокий столб дыма, поднимающийся вдали от пляжа.
Жители захваченного РФ Крыма пишут о панике на пляже, и делятся мыслями - что же стало причиной взрывов на аэродроме. Звучат различные версии: о диверсии и аналоге прошлых ЧП в российских Белгородских и Брянских областях - но в этот раз уже на территории украинского АРК, о "камнях с неба" и невидимых "ракетах ВСУ"...
Ниже собраны посты с реакцией и фото взрыва возле Новофедоровки.
Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)
Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)
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Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)
Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)
В то же время в различных крымских пабликах люди тоже обсуждают взрывы:
Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)
Однако, доходит и до откровенного маразма.
Видео: взрывы в Крыму возле Новофедоровки 9 августа
Фото: скриншот twitter.com
Видео: взрывы в Крыму возле Новофедоровки 9 августа
Ранее сообщалось, что в Сакском районе оккупированного Крыма объявили эвакуацию после взрывов на авиабазе.