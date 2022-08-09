"Каміння не було. Були ракети": реакція мережі на вибухи в Криму

В окупованому Росією українському Криму у вівторок, 9 серпня, прогриміли вибухи недалеко від військового аеродрому в селі Новофедорівка. Жителі захопленого півострова в соціальних мережах і пабліках повідомляють про "бавовну", публікують кадри зі стовпом диму, і активно обговорюють те, що трапилося.
Як реагують кримчани на подію, що пишуть про вибухи та фото наслідків - в матеріалі Styler нижче.
Новофедорівка в Сакському районі розташована біля узбережжя, де на пляжі перебувало чимало людей, які стали свідками вибухів, що прогриміли біля військового аеродрому.
В інтернеті швидко стали з'являтися фото і відео, на яких зображений високий стовп диму, що піднімається далеко від пляжу.
Жителі захопленого РФ Криму пишуть про паніку на пляжі, і діляться думками - що ж стало причиною вибухів на аеродромі. Звучать різні версії: про диверсію та аналог минулих НП в російських бєлгородських і брянських областях - але цього разу вже на території українського АРК, про "камені з неба" і невидимі "ракети ЗСУ"...
Нижче зібрані пости з реакцією і фото вибуху біля Новофедорівки.
Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)
Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)
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Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)
Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)
Одночасно в різних кримських пабліках люди теж обговорюють вибухи:
Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)
Однак, доходить і до відвертого маразму.
Відео: вибухи в Криму біля Новофедорівки 9 серпня
Фото: скріншот twitter.com
Відео: вибухи в Криму біля Новофедорівки 9 серпня
Раніше повідомлялося, що у Сакському районі окупованого Криму оголосили евакуацію після вибухів на авіабазі.