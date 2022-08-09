"Каміння не було. Були ракети": реакція мережі на вибухи в Криму

Новофедорівка в Сакському районі розташована біля узбережжя, де на пляжі перебувало чимало людей, які стали свідками вибухів, що прогриміли біля військового аеродрому.

В інтернеті швидко стали з'являтися фото і відео, на яких зображений високий стовп диму, що піднімається далеко від пляжу.

Жителі захопленого РФ Криму пишуть про паніку на пляжі, і діляться думками - що ж стало причиною вибухів на аеродромі. Звучать різні версії: про диверсію та аналог минулих НП в російських бєлгородських і брянських областях - але цього разу вже на території українського АРК, про "камені з неба" і невидимі "ракети ЗСУ"...

Нижче зібрані пости з реакцією і фото вибуху біля Новофедорівки.

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

"Пропаганда РФ заявляє, що ЗСУ завдали ударів по військовому аеродрому в Криму. Це перша потужна атака на Крим з початку СВО. Швидше за все диверсія. Ні хто не бачили ракет, та й такий аеродром має статус стратегічного об'єкта, а там навіть муха пролетіти не зможе не поміченою"

"Прям бачу рекламу. "Крим, гарячі путівки!"))"

"Ну нехай буде так. Будемо тепер так називати детонація декількох авіаційних боєприпасів стала причиною вибуху на території аеродрому "Саки" в Новофедорівці - заява Міноборони РФ".

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

"Крим. Бавовна. Деокупація"

"Жителі Криму повідомляють про вибухи біля військового аеродрому в селі Новофедорівка. Знову грали з сірниками"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

"Тимчасово окупований Росією український Крим. Авіабаза в селищі Новофедорівка під Саками відчула, що таке бавовна. Звідти злітають ворожі літаки і час від часу роблять чимало лиха в Україні. Тобто, злітали. Кримському мосту приготуватися?"

"Каміння не було. Були ракети".

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

Одночасно в різних кримських пабліках люди теж обговорюють вибухи:

Тремтять шибки і ліжко від вибухів ходором ходить...

Євпаторію хитнуло

Пішла жара

В аквапарку "Бананова республіка" всі тікають. Сидимо в шоці. Бахає і бахає...

По радіо нічого не говорять

Навіть повітряну тривогу не включать, щоб нечисленних цього року туристів не розполохати!

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

Однак, доходить і до відвертого маразму.

"Люди, прокиньтеся! Які прильоти? Від Сак до України - як до місяця", - написав один "експерт".

Відео: вибухи в Криму біля Новофедорівки 9 серпня

Фото: скріншот twitter.com

Відео: вибухи в Криму біля Новофедорівки 9 серпня