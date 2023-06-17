Камінг-аут на війні. ЛГБТ-військовий розповів, як в ЗСУ реагують на геїв і лесбійок

Як зробити камінг-аут на війні

Гей Аарон Джонс служить у ЗСУ з початку повномасштабної війни. Таке рішення він ухвалив відразу, коли зрозумів, що повістку не отримає, адже не стояв на військовому обліку.

Однак про своє рішення чоловік не шкодує щонайменше через те, що знайшов справжніх друзів. Вірність побратимів виявилася в момент, коли Аарон розповів про свою орієнтацію. За його словами, це була просто звичайна розмова.

"Ви знаєте, такого не було, що "привіт, мене звати Аарон, я гей". Це сталося, спілкуючись, само по собі. Але не було дискримінації чи ненависті. Ми туди прийшли захищати країну, а не дивитися, хто з ким спить. Тому це зайве", - розповідає боєць.

Разом із тим подальшої дискримінації в колективі немає, адже всі працюють над спільною метою - звільненням України від окупанта.

"Можливо, хтось і може висловити свою позицію, що хтось комусь не подобається. Але такого, щоб колективного цькування особисто в мене не було незалежно від того, що ти, хто ти та як ти", - зазначає Аарон.

Завдяки такій об'єднаності військових чоловік має бажання повернутися до ЗСУ після завершення реабілітації.

Скільки геїв служить у ЗСУ

Аарон зазначає, що знає багато таких людей.

Він також додає, що геї в ЗСУ виконують таку саму роботу, як і гетеросексуали, а не лише умовну паперову роботу.

"Ось, наприклад, у мене посада - стрілець-гранатометник. Тобто за мною закріплений і автомат, і гранатомет. Паперова робота, звісно, всюди є. Навіть якщо людина працює з паперами, то є велика ймовірність, що той папірець зробить дуже велику справу. Тому не треба недооцінювати дрібну роботу", - пояснює військовий.