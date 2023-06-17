Каминг-аут на войне. ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев и лесбиянок

Как сделать каминг-аут на войне

Гей Аарон Джонс служит в ВСУ с начала полномасштабной войны. Такое решение он принял сразу, поняв, что повестку не получит, ведь не стоял на военном учете.

Однако о своем решении мужчина не жалеет по меньшей мере из-за того, что нашел настоящих друзей. Верность побратимов оказалась в момент, когда Аарон рассказал о собственной ориентации. По его словам, это был просто обычный разговор.

"Вы знаете, такого не было, что "привет, меня зовут Аарон, я гей". Это произошло, общаясь, само по себе. Но не было дискриминации или ненависти. Мы туда пришли защищать страну, а не смотреть, кто с кем спит. Поэтому это лишнее", - рассказывает боец.

Вместе с тем, дальнейшей дискриминации в коллективе нет, ведь все работают над общей целью - освобождением Украины от оккупанта.

"Возможно, кто-то и может выразить свою позицию, что кто-то кому-то не нравится. Но такого, чтобы коллективная травля лично у меня не было независимо от того, что ты, кто ты и как ты", - отмечает Аарон.

Благодаря такой объединенности военных мужчина желает вернуться в ВСУ после завершения реабилитации.

Сколько геев служит в ВСУ

Аарон отмечает, что знает многих таких людей.

Он также добавляет, что геи в ВСУ выполняют такую же работу, как и гетеросексуалы, а не только условную бумажную работу.

"Вот, например, у меня должность - стрелок-гранатометчик. То есть за мной закреплен и автомат, и гранатомет. Бумажная работа, конечно, везде есть. Даже если человек работает с бумагами, то большая вероятность, что та бумажка сделает очень большое дело. Поэтому не нужно недооценивать мелкую работу", - объясняет военный.