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Каминг-аут на войне. ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев и лесбиянок

Как в ВСУ относятся к нетрадиционной сексуальной ориентации (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

То, что в рядах Вооруженных Сил Украины служат геи, давно известно. Однако в обществе до сих пор можно услышать "басни" о дискриминации и травле от побратимов и командования.

Открытый гей из ВСУ Аарон Джонс в интервью РБК-Украина рассказал, следует ли верить таким историям.

Как сделать каминг-аут на войне

Гей Аарон Джонс служит в ВСУ с начала полномасштабной войны. Такое решение он принял сразу, поняв, что повестку не получит, ведь не стоял на военном учете.

Однако о своем решении мужчина не жалеет по меньшей мере из-за того, что нашел настоящих друзей. Верность побратимов оказалась в момент, когда Аарон рассказал о собственной ориентации. По его словам, это был просто обычный разговор.

"Вы знаете, такого не было, что "привет, меня зовут Аарон, я гей". Это произошло, общаясь, само по себе. Но не было дискриминации или ненависти. Мы туда пришли защищать страну, а не смотреть, кто с кем спит. Поэтому это лишнее", - рассказывает боец.

Вместе с тем, дальнейшей дискриминации в коллективе нет, ведь все работают над общей целью - освобождением Украины от оккупанта.

"Возможно, кто-то и может выразить свою позицию, что кто-то кому-то не нравится. Но такого, чтобы коллективная травля лично у меня не было независимо от того, что ты, кто ты и как ты", - отмечает Аарон.

Благодаря такой объединенности военных мужчина желает вернуться в ВСУ после завершения реабилитации.

Сколько геев служит в ВСУ

Аарон отмечает, что знает многих таких людей.

Он также добавляет, что геи в ВСУ выполняют такую же работу, как и гетеросексуалы, а не только условную бумажную работу.

"Вот, например, у меня должность - стрелок-гранатометчик. То есть за мной закреплен и автомат, и гранатомет. Бумажная работа, конечно, везде есть. Даже если человек работает с бумагами, то большая вероятность, что та бумажка сделает очень большое дело. Поэтому не нужно недооценивать мелкую работу", - объясняет военный.

Ранее Аарон Джонс рассказал, как на самом деле работают правозащитные организации в Украине.

Кроме того, мы писали о случае унижения ЛГБТ-сообщества в спортзале Ивано-Франковска.

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