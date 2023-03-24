В Івано-Франківську у спортзалі принизили осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацію: деталі скандалу
В одному з івано-франківських спортзалів розмістили табличку із двозначним змістом, яка принизила представників ЛГБТ-спільноти. Власники закладу не вбачають у написі нічого образливого, тому розгорівся скандал у мережі.
Про це повідомляють на сторінці правозахисної організації KyivPride в Instagram.
Що не так зі спортзалом в Івано-Франківську
У мережі з'явилося фото таблички, яку розмістили в одному зі спортивних залів міста. У ній йдеться про категорії людей, які можуть не прибирати за собою спортивний інвентар.
"Спортивний інвентар дозволяється не прибирати вагітним жінкам, а також особам з нетрадиційною сексуальною орієнтацією", - йдеться в попередженні.
У правозахисній організації ЛГБТ-спільноти "KyivPride" відреагували на подібні висловлювання. Представники переконують, що це гомофобне твердження, яке не повинне звучати в цивілізованому суспільстві.
Скандальна табличка у спортивному залі (фото: instagram.com/kyivpride)
"По-перше, сам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" є гомофобним, бо гомосексуальність цілком традиційна сексуальність. По-друге, тут гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність", - пояснюють правозахисники.
На вимогу зняти табличку з дверей спортзалу власники сказали, що можуть самі встановлювати правила на своїй території.
"Ми не бачимо у нашій табличці нічого принизливого… До того ж у своєму клубі ми самі встановлюємо правила", - йдеться у відповіді спортзалу.
Реакції соціальних мереж
Користувачі соцмереж розділилися на два табори: ті, хто пристали на бік "KyivPride", та ті, хто підтримали власників залу.
- Походу білкові шейки не дуже позитивно впливають на рівень інтелекту і культури.
- Скоро через образу "свиня" треба буде вибачатися перед свинями.
- Тим часом цей тренажерний зал набрав 5000 підписників. На жаль, ця ситуація пішла їм тільки на користь.
- А нетрадиційна це яка? Існують традиційні і нетрадиційні сексуальні орієнтації? Який взагалі зв’язок між традицією і сексуальною орієнтацією?
Раніше ми розповідали, як масажистка з Івано-Франківська вбила клієнтку під час спа-процедури.
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