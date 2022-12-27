Камера дверного дзвінка зафіксувала, як лось скидає роги. Ви такого точно не бачили! (відео)

Як лось потрапив на камеру

Більшість видів лосів скидають роги щороку. Зазвичай це відбувається у кінці зими - на початку весни. Тоді самець відрощує нові роги. Оскільки, зазвичай, цей процес відбувається у дикій природі, то дуже важко зафільмувати сам момент скидання рогів.

Проте Тайрі Боґерт пощастило стати свідком цього унікального явища. 15 грудня вона перебувала у будинку сестри, коли отримала сповіщення від камери спостереження про те, що біля вхідних дверей є якийсь рух.

Зацікавившись, вона натиснула на сповіщення та спостерігала у прямому ефірі "одні на мільйон кадри". Про це вона згодом розповіла виданню Today.

Лось проходив повз будинок і трясся тілом, майже як незадоволена собака. А через кілька секунд йому відпали роги з голови. Тварина, злякавшись того, що сталося, швидко втекла.

Тайра розповідає, що брат порадив їй опублікувати відео, тому що він ніколи не бачив нічого подібного на екрані. Вона оприлюднила кадри в TikTok і Facebook, де вони одразу стали вірусними.

Боґерт розповідає, що камеру в будинку встановили з "цілей безпеки", але здебільшого знімали місцеву дику природу.

Також Тайра додала, що отримала багато відгуків від користувачів із соцмережі. Дехто відверто зізнавався, що й не знав, що лосі скидають роги.

Жінка була дещо здивована такою необізнаністю людей.