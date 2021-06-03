В Каменском женщина провалилась под землю на остановке: оказалась в капкане

В Каменском произошло ЧП на остановке. На улице Москворецкой женщина провалилась под тротуарную плитку и на этом месте образовалась яма.

Об этом сообщается в Telegram-канале huevoe_kamenskoe .

"На трамвайной остановке на улице Москворецкой недалеко от ЦУМа женщина переходила дорогу, стала на бордюр и по пояс провалилась, если бы не стоящие рядом люди, она бы полностью ушла под землю, - сказано в сообщении.

Сейчас о состоянии женщины ничего не известно, но с места происшествия ее увезла "скорая помощь".

Отметим, что сейчас в социальных сетях Каменского активно обсуждают произошедшее

В Каменском женщина ушла под асфальт (фото: Telegram)