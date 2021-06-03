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В Каменском женщина провалилась под землю на остановке: оказалась в капкане

Новина українською →
Каменское, Четверг 03 июня 2021 13:21
В Каменском женщина провалилась под землю на остановке: оказалась в капкане В Каменском женщина провалилась на остановке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Каменском произошло ЧП на остановке. На улице Москворецкой женщина провалилась под тротуарную плитку и на этом месте образовалась яма.

Об этом сообщается в Telegram-канале huevoe_kamenskoe.

"На трамвайной остановке на улице Москворецкой недалеко от ЦУМа женщина переходила дорогу, стала на бордюр и по пояс провалилась, если бы не стоящие рядом люди, она бы полностью ушла под землю, - сказано в сообщении.

Сейчас о состоянии женщины ничего не известно, но с места происшествия ее увезла "скорая помощь".

Отметим, что сейчас в социальных сетях Каменского активно обсуждают произошедшее

В Каменском женщина провалилась под землю на остановке: оказалась в капканеВ Каменском женщина ушла под асфальт (фото: Telegram)

Как мы ранее писали, в Киеве внедорожник провалился под асфальт в яму, образовавшуюся посреди дороги во дворе около жилых домов. Необычное ДТП произошло на улице Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе столицы.

Ранее сообщалось, что в феврале в Киеве посреди дороги провалился асфальт в Подольском районе, и образовалась огромная яма.

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