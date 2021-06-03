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У Кам'янському жінка провалилася під землю на зупинці: опинилася в капкані

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Кам'янське, Четвер 03 червня 2021 13:21
У Кам'янському жінка провалилася під землю на зупинці: опинилася в капкані У Кам'янському жінка провалилася на зупинці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Кам'янському сталася НП на зупинці. На вулиці Москворецькій жінка провалилася під тротуарну плитку і на цьому місці утворилася яма.

Про це повідомляється в Telegram-каналі huevoe_kamenskoe.

"На трамвайній зупинці на вулиці Москворецькій недалеко від ЦУМу жінка переходила дорогу, стала на бордюр і по пояс провалилася, якби не стояли поруч люди, вона б повністю пішла під землю, - сказано в повідомленні.

Зараз про стан жінки нічого не відомо, але з місця події її відвезла "швидка допомога".

Відзначимо, що зараз в соціальних мережах Кам'янського активно обговорюють подію

У Кам'янському жінка провалилася під землю на зупинці: опинилася в капканіУ Кам'янському жінка пішла під асфальт (фото: Telegram)

Як ми раніше писали, в Києві позашляховик провалився під асфальт в яму, утворилася посеред дороги у дворі біля житлових будинків. Незвичайна ДТП сталася на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці.

Раніше повідомлялося, що в лютому у Києві посеред дороги провалився асфальт у Подільському районі, і утворилася величезна яма.

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