Каменських спантеличила мережу несподіваним відео з Потапом

Співачка Настя Каменських, якій вже давно приписують проблеми у шлюбі з репером та продюсером Потапом (Олексієм Потапенком), спантеличила фанів. Нині артистка знаходиться за кордоном і раптово вирішила поділитися відео з чоловіком.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Каменських.
На відео, яке опублікувала співачка, можна побачити архівні кадри. Каменських пригадала про весілля з Потапом, а також поділилася спогадами про веселощі та поцілунки.
На відео вона наклала одну зі своїх пісень про кохання. Але при цьому співачка чомусь зробила кліп чорно-білим.
Вона не стала нічого пояснювати, а в описі залишила лише такі слова: "Old memories of love" (старі спогади про кохання). Усе це дуже спантеличило користувачів.
Під відео з'явилося чимало питань. Не обійшлося і без критики, Каменських та Потап все частіше отримують негативні коментарі від юзерів, які обурені тим, що зіркова пара виїхала за кордон та нібито "втекла" від повномасштабної війни в Україні. Тому користувачі пишуть:
Чи разом Потап та Каменських (фото: instagram.com/potapynastya)
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Каменських та Потап таємно розлучилися. Такими "інсайдами" поділилися блогер Богдан Беспалов та ведучий Артур Адамов.
Втім, сама співачка чутки ігнорує. У січні Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розлучення з Потапом. Артистка жартує та нічого не підтверджує.
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