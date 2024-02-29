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Каменських спантеличила мережу несподіваним відео з Потапом

Співачка показала кадри з чоловіком (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Настя Каменських, якій вже давно приписують проблеми у шлюбі з репером та продюсером Потапом (Олексієм Потапенком), спантеличила фанів. Нині артистка знаходиться за кордоном і раптово вирішила поділитися відео з чоловіком.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Каменських.

Що показала Каменських

На відео, яке опублікувала співачка, можна побачити архівні кадри. Каменських пригадала про весілля з Потапом, а також поділилася спогадами про веселощі та поцілунки.

На відео вона наклала одну зі своїх пісень про кохання. Але при цьому співачка чомусь зробила кліп чорно-білим.

Вона не стала нічого пояснювати, а в описі залишила лише такі слова: "Old memories of love" (старі спогади про кохання). Усе це дуже спантеличило користувачів.

 

Що пишуть фани

Під відео з'явилося чимало питань. Не обійшлося і без критики, Каменських та Потап все частіше отримують негативні коментарі від юзерів, які обурені тим, що зіркова пара виїхала за кордон та нібито "втекла" від повномасштабної війни в Україні. Тому користувачі пишуть:

  • "Підписникам потрібна відповідь. Ви розлучилися?"
  • "Добре бути патріотом в теплій Іспанії"
  • "Чим хизуєшся, чужу сім'ю розбила"
  • "Я не розумію сенс цього відео. Вони вже не разом?"
  • "А мені ви подобаєтесь! Не засуджую його".

Чи разом Потап та Каменських (фото: instagram.com/potapynastya)

Чому зірковій парі приписують розлучення

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Каменських та Потап таємно розлучилися. Такими "інсайдами" поділилися блогер Богдан Беспалов та ведучий Артур Адамов. 

Втім, сама співачка чутки ігнорує. У січні Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розлучення з Потапом. Артистка жартує та нічого не підтверджує.

Раніше вже стало відомо, що Раміна Есхакзай зізналася, що бореться із серйозним захворюванням.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що у мережі з’явилося нове фото Винника.

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