Каменских озадачила сеть неожиданным видео с Потапом

Что показала Каменских

На видео, опубликованном певицей, можно увидеть архивные кадры. Каменских вспомнила о свадьбе с Потапом, а также поделилась воспоминаниями о веселье и поцелуях.

На видео она наложила одну из своих песен о любви. Но при этом певица почему-то сделала клип черно-белым.

Она не стала ничего объяснять, а в описании оставила только следующие слова: "Old memories of love" (старые воспоминания о любви). Все это очень озадачило пользователей.

Что пишут фаны

Под видео появилось немало вопросов. Не обошлось и без критики, Каменских и Потап все чаще получают негативные комментарии от юзеров, возмущенных тем, что звездная пара уехала за границу и якобы "убежала" от полномасштабной войны в Украине. Поэтому пользователи пишут:

"Подписчикам нужен ответ. Вы развелись?"

"Хорошо быть патриотом в теплой Испании"

"Чем кичишься, чужую семью разбила"

"Я не понимаю смысл этого видео. Они уже не вместе?"

"А мне вы нравитесь! Не осуждаю его".

Вместе ли Потап и Каменских (фото: instagram.com/potapynastya)

Почему звездной паре приписывают развод

Напомним, недавно появилась информация, что Каменских и Потап тайно развелись. Такими "инсайдами" поделились блогер Богдан Беспалов и ведущий Артур Адамов.

Впрочем, сама певица слухи игнорирует. В январе Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом. Артистка шутит и ничего не подтверждает.