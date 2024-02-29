Каменских озадачила сеть неожиданным видео с Потапом

Певица Настя Каменских, которой уже давно приписывают проблемы в браке с репером и продюсером Потапом (Алексей Потапенко), озадачила фанов. В настоящее время артистка находится за границей и внезапно решила поделиться видео с мужем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Каменских.
На видео, опубликованном певицей, можно увидеть архивные кадры. Каменских вспомнила о свадьбе с Потапом, а также поделилась воспоминаниями о веселье и поцелуях.
На видео она наложила одну из своих песен о любви. Но при этом певица почему-то сделала клип черно-белым.
Она не стала ничего объяснять, а в описании оставила только следующие слова: "Old memories of love" (старые воспоминания о любви). Все это очень озадачило пользователей.
Под видео появилось немало вопросов. Не обошлось и без критики, Каменских и Потап все чаще получают негативные комментарии от юзеров, возмущенных тем, что звездная пара уехала за границу и якобы "убежала" от полномасштабной войны в Украине. Поэтому пользователи пишут:
Вместе ли Потап и Каменских (фото: instagram.com/potapynastya)
Напомним, недавно появилась информация, что Каменских и Потап тайно развелись. Такими "инсайдами" поделились блогер Богдан Беспалов и ведущий Артур Адамов.
Впрочем, сама певица слухи игнорирует. В январе Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом. Артистка шутит и ничего не подтверждает.
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