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Каменских в кожаном платье показала свою настоящую фигуру, спев шансон с Успенской

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Понедельник 20 сентября 2021 15:36
Каменских в кожаном платье показала свою настоящую фигуру, спев шансон с Успенской Коллаж РБК-Украина: Настя Каменских спела на концерте Любови Успенской
Автор: Светлана Мащенко

Настя Каменских стала приглашенной звездой на концерте "легенды" российского шансона Любови Успенской. Выступала 67-летняя Любовь Залмановна во Дворце "Украина" в Киеве 19 сентября.

NK вышла на сцену, чтобы исполнить фит, записанный с Успенской несколько лет назад - песню, напоминающую по стилю шансон - "Ты же не забыл".

На артистке было обтягивающее черное кожаное платье-карандаш с высоким горлом и длинными рукавами, которое показало ее настоящую фигуру.

Стоит отметить, что силуэт платья не совсем удачно лег, демонстрируя далеко не идеальную картинку, которую мы привыкли видеть в Instagram Насти.

Каменских в кожаном платье показала свою настоящую фигуру, спев шансон с Успенской

Скрин: Настя Каменских на концерте Успенской (instagram.com/uspenskayalubov_official)

Чуть ранее в своем Instagram Любовь Успенская, родившаяся и выросшая в Киеве, заговорила на ломаном украинском языке.

"Шановні друзі. Для мене велике щастя знаходиться на батьківщині рідній! І... (далее она перешла на русский. - Ред) Я счастлива находится в Харькове... Жду вас всех. Ваша Любовь Успенская", - сказала она.

На концерте в Киеве Певица поприветствовала зрителей, поблагодарив их, что они не пожалели времени и денег и пришли.

    Она говорит, что мол, неважно, в какой стране ты родился, на каком языке говоришь - хоть на украинском, хоть на русском - главное, чтобы все понимали друг друга.

    Отметим, что в рамках тура Успенской в Украине запланированы концерты в шести городах - Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье.

    Была в Крыму, обожает Путина

    67-летняя Успенская нередко выступает в Украине, собирая аншлаги в залах. При этом российская артистка посещала временно оккупированный Россией Крым, а никаких санкций против нее не было.

    Также Успенская была одной из российских артистов, которые поддерживали агрессию РФ против Украины, заступалась за сторонников боевиков на Донбассе и публично выражала симпатии Путину.

    Ранее мы писали, что Настя Каменских на обнаженных фото засветила синяк. Фаны предположили, что постарался Потап.

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    Настя Каменских
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