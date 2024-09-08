Як зараз виглядає 70-річна Алла Кудлай та що відомо про її життя у період війни (фото)

Алла Кудлай - популярна українська співачка, виконавиця хіта "Красива жінка незаміжня". У липні цього року їй виповнилося 70 років, і у такий вік зірки важко повірити, адже вона й надалі вражає шанувальників своєю молодістю та красою.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що відомо про життя знаменитості та якими кадрами вона ділиться у соцмережах.

Кар’єра

Уродженка Чернігівської області починала як солістка естрадно-симфонічного оркестру Держтелерадіо України. Пізніше розпочала сольну кар'єру та випустила низку пісень, які стали хітами.

У 1987 році отримала звання Заслуженої, а в 1997 - народної артистки України.

Як Алла Кудай виглядає сьогодні (Фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

Життя у період повномасштабної

Після початку повномасштабної війни залишилася вдома, в Україні, хоч і не приховує, що відчуває на цьому тлі страх та біль, як і мільйони інших її земляків. В одному зі своїх інтерв'ю Кудлай говорила, що переживала не скільки за себе, а скільки за своїх близьких.

Також раніше зірка ділилася, що її невістка, дружина сина Максима, виїхала до Великої Британії разом з онуками. Там родина долучається до участі у різноманітних конкурсах та продовжує займатися творчою діяльністю.

"Вони поїхали до Англії й там залишилися. З початку війни вони приїжджали лише раз на два тижні. Дуже сумую за своїми онуками… І звісно, за своєю невісточкою Мартою Спіженко, моєю красунею і співучим соловейком. У неї неймовірний тембр голосу", - розповідала співачка.

У той час сама виконавиця разом із сином Максимом живуть у столиці.

Артистка із сином Максимом (facebook співачки)

На жаль, через повномасштабне вторгнення не стало сестри співачки Валентини. Пані Алла казала, що близька людина важко переживала страшні реалії війни: її стан емоційний та психологічний стан був не найкращим.

Що стосується самої Кудлай, то вона спрямовує свої зусилля у корисне русло: долучається до участі у благодійних заходах та разом з іншими колегами виступає перед військовими.

Зірка говорила, що такі концерти наділені особливою енергією, а спілкування з українськими військовими - це "справжня краса", адже, за її словами, вони "сприймають музику як молитву".

"Я плакала… Це таке емоційне збудження і такий емоційний позитив, я просто не можу передати. Я молюсь за наших хлопців. Хай їм здоровиться, хай їм щастить, хай їм Бог дає своє благословення і такі сили, щоб вони перемогли. Разом до Перемоги, дорогі хлопці! Я вас люблю!" - заявляла артистка в одному зі своїх інтерв'ю.

Кудлай з колегами (facebook співачки)

Окрім того, у липні цього року народна артистка України поспілкувалася з журналісткою Аліною Доротюк, і під час розмови розкрила деякі інші цікаві подробиці свого життя. Зокрема, вона зізналася, що не отримує велику пенсію, а тому через брак коштів не проводить концерти.

"Для того, щоб провести концерт у Палаці "Україна", треба за одну лише оренду сплатити 800 тисяч. При моїй пенсії, я вам соромлюсь про це казати. У мене дуже великий стаж роботи й така пенсія, що соромно казати", - розповідала пані Алла.

"Тому я не проводжу концерти навіть у "Жовтневому палаці". Не скажу [скільки пенсії отримую], мені соромно", - також зазначала вона.

скриншот з інтерв'ю співачки Аліні Доротюк

У тому ж інтерв'ю Кудлай пригадала, як їй пропонували лишитися у РФ та співати під чужим ім'ям - це сталося ще тоді, коли вона співала у хорі імені Верьовки. А у Росії, як відомо, цей колектив приймали дуже добре.

У 1993 році їй зателефонували з Москви та запросили долучитися до участі у Всесоюзному телевізійному конкурсі молодих виконавців "С песней по жизни".

"Я туди поїхала, і першою умовою, яка була для мене поставлена редактором цієї програми - це були пісні українською мовою. Я співала, але десь там у перерві між цими концертами підійшов до мене Шаїнський, композитор покійний вже, і каже: "Аллочка, ми хочемо, щоб ви ім’я змінили. Ми на вас ставку робимо", - зазначала зірка.

Кудлай така пропозиція обурила, а тому вона відповіла відмовою. Через це її позбавили першого місця в конкурсі.

Соцмережі

Що стосується соцмереж виконавиці, то там вона не так часто ділиться контентом. Проте коли це все ж трапляється, то тоді жінка публікує теплі сімейні кадри з сином, близькими друзями чи показує архівні фото з виступів.

Фото з соцмереж співачки (Фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

У коментарях шанувальники не втомлюються залишати для співачки купу компліментів та писати, що вона має неймовірний вигляд у свої роки.

Аллі Кудлай 70 років (Фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

Нагадаємо, сина Максима Кудлай має від шлюбу художником Миколою Кучеренком. Чоловік загинув внаслідок аварії, яка трапилася у 2009 році.