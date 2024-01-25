Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розлучення з Потапом (фото)

Спочатку Каменських виклала фото, на якому вона показалася у "невдалій" позі. Окрім цього, кадр було "змазано", через що у неї трохи "поплили" очі. Як виявилося, співачка зробила це навмисно.

"Ми всі стаємо залежними від ідеальної картинки світу: гладенької шкіри, витончених форм, ідеальних пропорцій. Але забуваємо, що справжня краса у тому, щоб не боятись бути собою, бути справжніми, а не ідеальними", - написала Каменських.

"Адже у кожного з нас, я впевнена, не всі знімки вдалі, форма не весь час ідеальна, а шкіра по-різному реагує на стрес і різні життєві обставини", - додала вона.

Каменських здивувала мережу "невдалим" фото (скріншот)

Окрім цього, співачка відреагувала на чутки про вагітність та розлучення з Потапом. Вже багато років Каменських закидають, що вона нібито чекає на дитину або ж ось-ось розірве стосунки з чоловіком. На це зірка реагує з гумором.

Каменських пожартувала про вагітність (скріншот)

Як реагує мережа

"Невдале" фото співачки приємно здивувало фанів. Вони пишуть, що людям дійсно потрібно бути справжніми, а не ідеальними. Також коментатори зазначили: