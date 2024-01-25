Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом (фото)

Сначала Каменских выложила фото, на котором она показалась в "неудачной" позе. Кроме этого, кадр был "смазан", из-за чего у нее немного "поплыли" глаза. Как оказалось, певица сделала это намеренно.

"Мы все становимся зависимыми от идеальной картинки мира: гладкой кожи, изящных форм, идеальных пропорций. Но забываем, что настоящая красота состоит в том, чтобы не бояться быть собой, быть настоящими, а не идеальными", - написала Каменских.

"Ведь у каждого из нас, я уверена, не все снимки удачные, форма не все время идеальная, а кожа по-разному реагирует на стресс и разные жизненные обстоятельства", - добавила она.

Каменских удивила сеть "неудачным" фото (скриншот)

Кроме того, певица отреагировала на слухи о беременности и разводе с Потапом. Уже много лет Каменских "разоблачают" в том, что она якобы ждет ребенка или вот-вот разорвет отношения с мужем. На это звезда реагирует с юмором.

Каменских пошутила о беременности (скриншот)

Как реагирует сеть

"Неудачное" фото певицы приятно удивило фанатов. Они пишут, что людям действительно нужно быть настоящими, а не идеальными. Также комментаторы отметили: