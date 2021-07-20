Как Каменских, Могилевская и Пугачева жертвуют здоровьем ради звездного звучания (видео)

Как отметила звездный преподаватель вокала Галина Голубева, диапазон голоса исполнителя зависит от длинны связок, и для того, чтобы удлинить их, необходимо хирургическое вмешательство.

Согласно информации из прессы, такие знаменитости, как Алла Пугачева, София Ротару и Валерий Леонтьев уже доверяли хирургам свои голосовые связки.

В открытых источниках можно узнать прайсы на подобные операции на связках - цены на них достигают 7 тысяч долларов.

Отмечается, что не редко певцы обращаются к врачам за "утолщением" голоса - в связки вводится ботокс, чтобы придать голосу еще больше мужественности.

Кроме того, другой популярной процедурой является удаление "узелков" и кровоизлияний, которые появляются из-за чрезмерных нагрузок на связки.

Когда артисты на сцене могут сорвать голос (фониатры называют это несмыкание), то восстановить связки на короткий промежуток времени помогают различные рискованные манипуляции. Как объяснила Голубева, исполнители вкалывают адреналин в связи, и на время возвращаются в тонус. Но нужно понимать, что после этого около 2-3 дней они петь уже не смогут.

Эксперт добавила, что существуют еще так называемые "заливки" - с помощью специального устройства лечебные растворы вводят глубоко в горло, и они или расслабляют, или наоборот тонизируют связки, смазывают их как механизм.

Добавим также, что украинские поп-звезды Настя Каменских (NK) и Наталья Могилевская даже откровенно показывают такие манипуляции в сети в stories, чтобы поклонники понимали и видели, "какой ценой нам достается популярность".

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