Як Каменських, Могилевська і Пугачова жертвують здоров'ям заради зоряного звучання (відео)

Як зазначила зірковий викладач вокалу Галина Голубєва, діапазон голосу виконавця залежить від довжини зв'язок, і для того, щоб подовжити їх, необхідно хірургічне втручання.

Згідно з інформацією з преси, такі знаменитості, як Алла Пугачова, Софія Ротару і Валерій Леонтьєв вже довіряли хірургам свої голосові зв'язки.

У відкритих джерелах можна дізнатися прайси на подібні операції на зв'язках - ціни на них досягають 7 тисяч доларів.

Зауважується, що не рідко співаки звертаються до лікарів за "потовщенням" голосу - у зв'язки вводиться ботокс, щоб надати голосу ще більше мужності.

Крім того, іншою популярною процедурою є видалення "вузликів" і крововиливів, які з'являються через надмірні навантаження на зв'язки.

Коли артисти на сцені можуть зірвати голос (фоніатри називають це незмикання), то відновити зв'язки на короткий проміжок часу допомагають різні ризиковані маніпуляції. Як пояснила Голубєва, виконавці вколюють адреналін у зв'язку, і на час повертаються в тонус. Але потрібно розуміти, що після цього близько 2-3 днів вони співати вже не зможуть.

Експерт додала, що існують ще так звані "заливки" - за допомогою спеціального пристрою лікувальні розчини вводять глибоко в горло, і вони або розслаблюють, або навпаки тонізують зв'язки, змащують їх як механізм.

Додамо також, що українські поп-зірки Настя Каменських (NK) і Наталія Могилевська навіть відверто показують такі маніпуляції в мережі в stories, щоб шанувальники розуміли та бачили, "якою ціною нам дістається популярність".

Відео: як знамениті артисти жертвують своїм здоров'ям, щоб подарувати глядачам зоряне звучання