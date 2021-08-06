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В Каменце-Подольском пронесся ураган: сносил крыши и валил деревья (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Каменце-Поодольском 5 августа пронесся мощный ураган, как и прогнозировали синоптики. В результате бушующей стихии на улицах повалены деревья, повреждены линии электросетей и сорваны крыши нескольких зданий.

Об этом сообщается на сайте Каменец-Подольской администрации.

Отмечается, что проливной дождь сопровождался порывами ветра свыше 20 м/с. В городе было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с 5 домов и частных сооружений, а также повреждена крыша на южных вратах Каменец-Подольской крепости. Она улетела на 25 метров от здания.

Так, сильный ветер и ливень повалили деревья на главных улицах населенного пункта: Героев Небесной сотни, 30 лет Победы, Гагарина, Северной, Хмельницкое шоссе, Драгоманова-Леси Украинки, Даниила Галицкого-Огиенко, Годованца-проспект Грушевского, Пушкинской, Хмельницкой.

В результате стихии линии электропередач были повреждены и практически половина домов в городе остаются обесточенными.

В Каменце-Подольском пронесся ураган (фото: kam-pod.gov.ua)

Люди в соцсетях публикуют видео последствий мощного урагана.

Как мы писали ранее, ураган наделал беды под Одессой.

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