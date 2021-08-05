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Крыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под Одессой

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Одесская область, Четверг 05 августа 2021 12:43
Крыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под Одессой Коллаж РБК-Украина: Ураган в Одесской области наделал беды
Автор: Светлана Мащенко

Мощный ураган, который пронесся в среду, 4 августа, сильно зацепил район Тарутинской ОТГ Болградского района Одесской области. Стихия вырывала деревья с асфальтом, а крыши летали в воздухе.

Фото последствий страшной непогоды появилось в местном Facebook-сообществе.

В сообщении говорится, что более всего пострадали села Подгорное, Серпневое, а также Березино.

"Бушующий ураган в Бессарабии сегодня дошел и до Тарутинского района. Повалены десятки деревьев, частично повреждены жилые дома и ЛЭП. Основной удар пришелся на села Подгорное, Серпневое", - рассказали в сообществе.

Так, в селе Подгорное сорвало крышу со зданий Дома культуры и школы. А в Березино без крыши осталась школа и хлебный комбинат. Крыши жилых домов также пострадали от непогоды.

Крыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под ОдессойКрыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под Одессой

На фото видно, что сильный ветер повалил деревья, некоторые из них были выкорчеваны прямо из асфальта.

Сейчас коммунальные службы занимаются ликвидациями последствий стихии, на это выделены средства.

Крыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под ОдессойКрыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под ОдессойКрыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под ОдессойКрыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под Одессой

Фото: Ураган под Одессой (facebook.com/bessarabiadom)

Отметим, что синоптики делали штормовое предупреждение относительно ухудшения погоды на части Украины.

Ранее спасатели рассказали, как уберечь себя и свое имущество во время сильной грозы.

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