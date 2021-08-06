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У Кам'янець-Подільському пронісся ураган: зносив дахи і валив дерева (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Кам'янці-Подільському 5 серпня пронісся потужний ураган, як і прогнозували синоптики. В результаті бурхливої стихії на вулицях повалені дерева, пошкоджені лінії електромереж і зірвані дахи кількох будівель.

Про це повідомляється на сайті Кам'янець-Подільської адміністрації.

Відзначається, що проливний дощ супроводжувався поривами вітру понад 20 м/с. У місті було повалено більше сотні дерев, зірвані дахи з 5 будинків і приватних споруд, а також пошкоджено дах на південних брамах Кам'янець-Подільської фортеці. Вона полетіла на 25 метрів від будівлі.

Так, сильний вітер та Злива повалили Дерева на головних вулицях населеного пункту: Героїв Небесної Сотні, 30 років Перемоги, Гагаріна, Північної, Хмельницьке шосе, Драгоманова-Лесі Українки, Данила Галицького-Огієнка, Годованця-проспект Грушевського, Пушкінської, Хмельницької.

В результаті стихії лінії електропередач були пошкоджені і практично половина будинків у місті залишаються знеструмленими.

У Кам'янці-Подільському пронісся ураган (фото: kam-pod.gov.ua)

Люди в соцмережах публікують відео наслідків потужного урагану.

Як ми писали раніше, ураган наробив біди під Одесою.

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