У Кам'янець-Подільському пронісся ураган: зносив дахи і валив дерева (фото)

Відзначається, що проливний дощ супроводжувався поривами вітру понад 20 м/с. У місті було повалено більше сотні дерев, зірвані дахи з 5 будинків і приватних споруд, а також пошкоджено дах на південних брамах Кам'янець-Подільської фортеці. Вона полетіла на 25 метрів від будівлі.

Так, сильний вітер та Злива повалили Дерева на головних вулицях населеного пункту: Героїв Небесної Сотні, 30 років Перемоги, Гагаріна, Північної, Хмельницьке шосе, Драгоманова-Лесі Українки, Данила Галицького-Огієнка, Годованця-проспект Грушевського, Пушкінської, Хмельницької.

В результаті стихії лінії електропередач були пошкоджені і практично половина будинків у місті залишаються знеструмленими.

У Кам'янці-Подільському пронісся ураган (фото: kam-pod.gov.ua)

Люди в соцмережах публікують відео наслідків потужного урагану.