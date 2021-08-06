Каменец-Подольский накрыл мощный ураган
Ураган накрыл Каменец-Подольский. В результате повалены деревья и электроопоры, а также обесточены улицы и повреждены крыши.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Каменец-Подольского городского совета.
В городе повалены деревья и оборваны провода, а также сорваны крыши на Вокзальной, Хмельницкой улицах, по переулку Новый. У жителей города проблемы с газоснабжением.
Фото: в городе ухудшилась погода (kam-pod.gov)
Ураган задел древнюю крепость и сорвал навес башни Ласькой.
Громадо! Над ліквідацією наслідків негоди працюють усі служби міста: ДСНС (28 осіб), 6 одиниць техніки, Міськліфтсвітло...Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Thursday, August 5, 2021
Как сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба, деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу.
Фото: ураган сорвал накрытие башни в Каменец-Подольской крепости (vdalo.info)
Напомним, в западных областях Украины ожидаются ливни. В результате возможны подтопления и селевые потоки.
Отметим, сегодня будут дожди почти по всей Украине и похолодание на западе.