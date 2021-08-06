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Каменец-Подольский накрыл мощный ураган

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Каменец-Подольский, Пятница 06 августа 2021 10:05
Каменец-Подольский накрыл мощный ураган Фото: в Каменце-Подольском произошла непогода (фото vdalo.info)
Автор: Анастасия Рокитна

Ураган накрыл Каменец-Подольский. В результате повалены деревья и электроопоры, а также обесточены улицы и повреждены крыши.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Каменец-Подольского городского совета.

В городе повалены деревья и оборваны провода, а также сорваны крыши на Вокзальной, Хмельницкой улицах, по переулку Новый. У жителей города проблемы с газоснабжением.

Фото: в городе ухудшилась погода (kam-pod.gov)

Ураган задел древнюю крепость и сорвал навес башни Ласькой.

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Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Thursday, August 5, 2021

Как сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба, деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу.

Фото: ураган сорвал накрытие башни в Каменец-Подольской крепости (vdalo.info)

Напомним, в западных областях Украины ожидаются ливни. В результате возможны подтопления и селевые потоки.

Отметим, сегодня будут дожди почти по всей Украине и похолодание на западе.

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Каменец-Подольский ураган
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