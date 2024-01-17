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Камалія засвітилася у компанії колишнього чоловіка: де провело час екс-подружжя (фото)

Камалія з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Камалія, яка минулого року оголосила про своє розлучення з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, засвітилася разом з екс-коханим на урочистому заході.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Камалія провела час з колишнім

Так, артистка і бізнесмен відвідали Almarah Foundation та поспілкувалися з керівниками організації, яка опікується сиротами Пакистану.

Відповідним відео зірка поділилася у своїх соцмережах.

"Сердечно дякуємо Almarah Foundation за гостинний та дуже теплий прийом!", - підписала кадри виконавиця.

Камалія відвідала разом із колишнім прийшла на урочистий захід (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Ймовірно, для Камалії та Мохаммада це був партнерський захід.

Нагадаємо, зірка оголосила про розлучення після 20 років подружнього життя у квітні минулого року.

Що стало причиною розриву з чоловіком - вона не уточнювала, лише зазначила, що відтепер між ними лише партнерські та батьківські стосунки.

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