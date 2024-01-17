Камалия засветилась в компании бывшего мужа: где провели время экс-супруги (фото)

Камалия провела время с бывшим

Так, артистка и бизнесмен посетили Almarah Foundation и пообщались с руководителями организации, которая занимается сиротами Пакистана.

Соответствующим видео звезда поделилась в своих соцсетях.

"Сердечно благодарим Almarah Foundation за гостеприимный и очень теплый прием!", - подписала кадры исполнительница.

Камалия посетила вместе с бывшим пришла на торжественное мероприятие (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Вероятно, для Камалии и Мохаммада это было партнерское мероприятие.

Напомним, звезда объявила о разводе после 20 лет супружеской жизни в апреле прошлого года.

Что стало причиной разрыва с мужем - она не уточняла, лишь отметила, что теперь между ними только партнерские и родительские отношения.