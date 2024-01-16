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Українська TikTok-зірка поділилась радісною звісткою про вагітність (фото)

Вівторок 16 січня 2024 22:46
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Українська TikTok-зірка поділилась радісною звісткою про вагітність (фото) Даша Євтух (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка та учасниця 11-го сезону шоу "МастерШеф" Даша Євтух, яка регулярно записує свої знамениті "розпаковки" і радує фанатів розважальним контентом, приголомшила фанів новиною про вагітність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram TikTok-зірки.

Блогерка чекає на первістка

Так, інфлюенсерка поділилася світлиною, зробленою у теплу пору року.

На ній вона зображена у білій сукні, тримаючись за руку зі своїм чоловіком, Олександром Глазовим.

Українська TikTok-зірка поділилась радісною звісткою про вагітність (фото)

Даша Євтух з чоловіком (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

"Чекаємо на поповнення", - коротко підписала знімок Євтух.

Реакція прихильників

Юзери зраділи радісній новині та одразу привітали майбутню матусю. А деякі зазначили, що вже давно помітили округлий животик у Даші і все зрозуміли.

  • Це вже давно було зрозуміло
  • Ото буде Разпакоооука, вітаєм
  • Я помітила ще місяць назад
  • Щирі Вітання, легкої та щасливої вагітності
  • Чудова новина! Хай все буде добре! Щастя!
  • Юхууууу! Гарних людей в Україні повинно бути багато

Що відомо про Дашу Євтух

Дівчина родом з Полтавщини. Стала вона відомою завдяки своїм відео з села.

Багато хто бачив її ролики про розпаковку із сільського магазину або прогулянку з кобилою.

Обранець дівчини - полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов.

Закохані відгуляли гучне весілля минулого року у Полтаві напередодні Дня Незалежності - 23 серпня.

Українська TikTok-зірка поділилась радісною звісткою про вагітність (фото)

Даша Євтух з чоловіком (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Нещодавно українська акторка зі штучними грудьми сказала, чи має проблеми з ГВ після народження дитини.

Також Євген Кот показав перші кадри малюка на УЗД.

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