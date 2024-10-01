Камалія вперше чесно розповіла про "пластику" обличчя

Камалія висловилася про пластичну хірургію

Зірка української сцени пригадала випадок, коли їй зашивали рану над оком, а також робили операцію на носі. Після цього була ще одна пластична маніпуляція.

Це сталося після пологів зірки, коли вона прагнула схуднути. Через заборону фізичних навантажень їй було важко це зробити, тому Камалія вирішила придбати спеціальний костюм для схуднення, який мав металеві елементи. Вона одягла його і пішла гуляти з коляскою.

Під час прогулянки їй стало погано: серцебиття, потовиділення, жар. Жінка повернулася додому, роздяглася і виявила у себе кропив'янку. У ванній їй стало ще гірше: запаморочилося в голові, стало важко дихати, після чого вона знепритомніла. Знаменитість прийшла до тями, коли рідні вже викликали швидку.

"Мене забрали, зашивали рану над оком, робили операцію на носі, і згодом довелося робити пластичну операцію", - зазначила артистка.

Камалія прокоментувала тему пластичних операцій (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Окрім того, співачка зізналася, що, можливо, хотіла б щось підкорегувати, але спеціально щось переробляти - ні.

"Мабуть, я б хотіла повернути свій ніс, той, що був раніше. У мене ніколи не було думок робити пластичні операції. Можливо, з часом щось підкоригувати, але спеціально переробляти - ні. Хотіла зробити груди, але мені не можна, оскільки чотири роки тому я перенесла онкологічне захворювання молочних залоз", - сказала співачка.

"Загалом, я задоволена своєю зовнішністю. Уваги чоловіків мені вистачає, шанувальників багато. Компліменти говорять і чоловіки, і жінки. Уваги мені достатньо. Тож усе добре!" - також висловила вона своє ставлення до пластичної хірургії.

Камалія висловилася, як ставиться до пластичної хірургії (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, Камалія розпочала свою кар'єру у 90-х роках: брала участь у різноманітних заходах та здобувала перемоги на музичних фестивалях.

У 2003 році вона створила шоу-центр "Камалія", який займається не лише її продюсуванням, але й організацією гала-концертів і шоу-програм за участю українських та закордонних знаменитостей. У 2004 році отримала звання заслуженої артистки України.