Камалія назвала причину розлучення з Захуром: "Я була шокована"

Минулого року Камалія повідомила про розлучення з мільйонером пакистанського походження Мохаммедом Захуром. Тепер українська виконавиця відверто висловилася на цю тему.

Що сказала артистка з приводу особистого життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю виданню "Фокус".

Камалія прокоментувала розлучення із Захуром

Зокрема, зірка не стала приховувати, що на їхньому шлюбі негативно позначилися численні образи, які повторювалися. Однією з ключових причин стало те, що чоловік привів її з доньками під один дах з дітьми від першого шлюбу. На тлі цього між усіма членами родини почалися конфлікти.

Бували періоди, коли Камалія навіть жила в готелі, аби не мешкати в одному домі з донькою Захура від іншого шлюбу. Донька бізнесмена поставила умову, що він не має з'являтися у будинку зі своєю дружиною, і тому протягом року співачка жила за його межами.

Пізніше Захур таки вмовив обраницю виїхати до Британії - через загострення російської агресії в Україні, і вона погодилася, навіть попри попередній негативний досвід.

Експара виховує двох дітей (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Останньою краплею стала ситуація, пов'язана з доньками співачки та чоловіка.

"У червні 2022 року я зібрала речі, заявила, що більше не повернуся сюди, і поїхала назад в Україну. Захур почав шукати інше житло, але в Британії це довгий процес. Мої діти приїхали наприкінці 2022 року в Україну на зимові канікули й розповіли: "Мамо, вона сказала, що коли ми повернемося в Лондон, вона нам підстриже волосся", - розповіла Камалія, маючи на увазі їхню зведену старшу сестру.

"Я була шокована тим, що без мого дозволу вирішують такі речі щодо моїх дітей. Коли я запитала Захура, чому ухвалюються такі рішення без мене, він емоційно відповів: "А що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я кинув свою дочку? Тоді я швидше розлучуся з тобою, ніж кину її". Це була остання крапля", - зізналася українка.

Камалія і Захур були у шлюбі 20 років (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Наостанок зірка української сцени підкреслила, що розлучення є остаточним, а не фіктивним. Вона додала, що шлюб був укладений за шаріатом (юридичний договір, - прим. ред.) тому й розлучення відбулося відповідним чином.

Нагадаємо, за Мохаммеда знаменитість вийшла заміж у 2003 році. У цьому шлюбі у них народилася двійня - доньки Арабелла та Мірабелла.