Камалия впервые честно рассказала о "пластике" лица

Камалия высказалась о пластической хирургии

Звезда украинской сцены вспомнила случай, когда ей зашивали рану над глазом, а также делали операцию на носу. После этого последовала еще одна пластическая манипуляция.

Это произошло после родов звезды, когда она стремилась похудеть. Из-за запрета физических нагрузок ей было трудно это сделать, поэтому Камалия решила приобрести специальный костюм для похудения, который имел металлические элементы. Она одела его и пошла гулять с коляской.

Во время прогулки ей стало плохо: сердцебиение, потоотделение, жар. Женщина вернулась домой, разделась и обнаружила у себя крапивницу. В ванной ей стало еще хуже: закружилась голова, стало тяжело дышать, потом она потеряла сознание. Знаменитость пришла в себя, когда родные уже вызвали скорую.

"Меня забрали, зашивали рану над глазом, делали операцию на носу, и потом пришлось делать пластическую операцию", - поделилась артистка.

Камалия прокомментировала тему пластических операций (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Кроме того, певица призналась, что, возможно, хотела бы что-то подкорректировать, но специально что-то переделывать - нет.

"Видимо, я бы хотела вернуть свой нос, тот, что был раньше. У меня никогда не было мыслей делать пластические операции. Возможно, со временем что-то подкорректировать, но специально переделывать - нет. Хотела сделать грудь, но мне нельзя, поскольку четыре годы назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез", - сказала певица.

"В целом, я довольна своей внешностью. Внимания мужчин мне хватает, поклонников много. Комплименты говорят и мужчины, и женщины. Внимания мне достаточно. Так что все хорошо!" - также выразила она свое отношение к пластической хирургии.

Камалия высказалась, как относится к пластической хирургии (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Напомним, Камалия начала свою карьеру в 90-х годах: участвовала в различных мероприятиях и одерживала победы на музыкальных фестивалях.

В 2003 году она создала шоу-центр "Камалия", занимающийся не только ее продюсированием, но и организацией гала-концертов и шоу-программ с участием украинских и зарубежных знаменитостей. В 2004 году получила звание заслуженной артистки Украины.