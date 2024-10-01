Камалія пригадала відверту розмову з Залужним

Камалія раніше вже розповідала про те, що Валерій Залужний відмовив її вступати до лав ЗСУ , і тепер вона озвучила інші подробиці спілкування з ексголовнокомандувачем війська.

Що з цього приводу сказала знаменита українська виконавиця, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю "Фокусу".

Камалія розповіла про Валерія Залужного

Так, артистка зазначила, що мала можливість не один раз поспілкуватися із військовослужбовцем. Коли вона прийняла рішення долучитися до захисту країни, її запросили на зустріч до пана Валерія.

Камалія пригадала, що тоді почула від Залужного, і чому вирішила все-таки не підписувати контракт.

"Так, я особисто знайома з Валерієм Залужним, неодноразово спілкувалася з ним, була на прийомі. Коли я вирішила, що хочу служити та навіть піти на фронт, щоб не жити під одним дахом із донькою Захура, мене запросили на зустріч до Залужного", - поділилася артистка.

Камалія і Валерій Залужний (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Він посадив мене перед собою і сказав: "Ти розумієш, якщо підпишеш контракт, ти не зможеш виїжджати. А як же діти? Ти насамперед мати. Ти волонтер, багато робиш для ЗСУ, для людей. Твоя місія - дарувати людям радість, допомагати гуманітарно, бути мамою". Я задумалася і вирішила не підписувати контракт", - також додала вона.

Відомо, що дядько зірки, її двоюрідний брат, а також двоюрідна сестра служать у ЗСУ. І сама зірка народилася у родині військових, тому мала неабияке бажання стати частиною нашої армії.

Камалія, її колишній чоловік Мохаммад Захур і Валерій Залужний (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Раніше виконавиця говорила про те, що бачила себе у ролі снайперки. І якби не доньки, ймовірно, вона б таки реалізувала цей задум.

"Мене зупинили діти… Мене Залужний відмовив... Були емоції, типу: я розірву цих руських!.. Я дуже класний снайпер. Навіть казала: візьміть мене снайпером. Коли я посварилася із Захуром, в мене було таке, знаєш, типу, візьміть мене снайпером, я пішла…" - коментувала це питання українка.